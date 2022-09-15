В последнее время особой популярностью пользуется услуга трезвый водитель. Все потому, что можно не оставлять свой автомобиль в другом месте, а также с комфортом добраться до места. Но перед тем как воспользоваться услугой, следует ознакомиться с некоторыми тонкостями и особенностями.

Особенности услуги трезвый водитель и страховка

В случае если во время следования автомобиль, которым управляет водитель, предоставляющий услугу «трезвый водитель», будет остановлен инспектором ГИБДД, необходимо принять ко вниманию нескольких аспектов.

В обязательном порядке собственник должен располагаться на переднем пассажирском месте.

Следует указать сотруднику ГИБДД, что в данный момент собственник пользуется услугами личного водителя.

Для того чтобы сотрудник ГИБДД смог провести проверку, следует подготовить и передать соответствующий пакет документации.

Если все сделать правильно, то может быть назначено соответствующее административное наказание.

В некоторых случаях штраф не назначается.

В случае если предотвратить вероятность получения штрафа невозможно, то следует правильно и грамотно оформить протокол. При этом важно понимать, что сотрудник ГИБДД не может выполнять такие действия.

Снимать номера, если на страховой полис не назначено ограничение.

Задерживать собственников автомобиля либо же человека, который управляет транспортом.

Как снизить вероятность получения штрафных санкций

Для того чтобы снизить вероятность возникновения штрафных санкций, можно воспользоваться страховкой ОСАГО.

Но для того чтобы получить высококачественный результат, следует принять во внимание несколько ключевых фактов.

В случае если у водителя будет в наличии открытый полис ОСАГО, то управлять машиной может и другой человек, который располагает водительским удостоверением.

В случае если в наличии есть и ОСАГО (открытого типа) и соглашение КАСКО, с помощью которого страхуется транспорт, то никаких проблем в процессе не будет.

Для того чтобы воспользоваться всеми преимуществами услугой трезвого водителя, следует правильно и грамотно выбирать компанию. В качестве ориентира следует использовать несколько параметров.

Все это избавит от многочисленных сложностей, а также проблем. При этом учитывать нужно множество параметров, чтобы избавиться от предстоящих сложностей и проблем.