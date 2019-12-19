Способы монтажа рекламных баннеров

Этот вид рекламы принято считать наиболее эффективной. Именно от неё зависит продаваемость определённого товара. Благодаря различному типу баннеров на фасаде строения или же щитам фирма будет узнаваемой, а продукция – более востребованной. Ведь не зря считается, что грамотно созданная реклама является двигателем торговли и способствует повышению спроса от потребителей. Также использовать баннеры можно и для того, чтобы презентовать бизнес-идеи и разнообразные проекты. Установку баннера качественно выполнят специалисты компании монтаж-рекламы.москва.

У рекламы на баннерах присутствует множество положительных качеств, главными среди которых являются:

Возможность частой ротации рекламного ролика.

Размещение на различный тип фасада.

Малый уровень затрат на рекламу.

Сочетание имиджа и продаваемости.

Возможность креативного эффективного решения с полным влиянием на публику.

Продолжительность службы баннера может достигать 7 лет.

Картинка не искажается при значительном угле обзора.

Габариты внушительные. Благодаря этому рекламу видно с дальней дистанции.

Монтаж баннеров

рекомендуется осуществлять монтаж на жёсткие рамы, изготовленные из металла. Если же рамы не будет, то баннер будет непосредственно повторять очертания фасада со всеми изъянами.

Но за натяжкой стоит следить в любом случае. Ведь при слабой натяжке увеличится парусность, а вот чрезмерно повышенная увеличит неровности на поверхности. Натягивать баннер на раму рекомендуется из-за таких причин:

Идеально выровненным фасад никогда не будет.

Если произвести монтаж на стену без присутствия рамы, то будет точно повторена форма фасада.

Способы крепления баннера, в зависимости от типа фасада, могут быть самыми разнообразными. Для бетонного фасада лучше всего использовать анкерное крепление с кольцами.

Они помещаются в стену строения по краям. Только потом баннер натягивается на стропы. При наличии архитектурных форм, которые выступают за пределы стены, баннерное панно выносится за их периметр.

Если установка баннера будет производиться на фасад из плитки вентилируемого типа, то монтировать раму баннера необходимо в местах закрепления панелей непосредственно к направляющим профиля.

При установке в проёмы баннер стоит закрепить на раму из дерева, используя для этой цели степлер. При этом натягивается баннер по методу креста. Вначале с обеих сторон вертикально по центру, а после в горизонтальном положении по такому же принципу. Углы баннера необходимо натягивать в самую последнюю очередь.