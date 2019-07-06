Участие в выставках как метод продвижения бизнеса

Эффективное участие в выставочных конгрессах приносит с собой дивиденды в виде новых контрактов, партнерских соглашений и заключения крупных сделок.

Выставка как метод продвижения бизнеса работает только в том случае, когда организован подробный план ее проведения, а участники следуют четко поставленным целям. Успешно и результативно поучаствовать в выставке вам помогут специалисты маркетингового агентства PromoMoscow https://www.promomoscow.com/.

Новые знакомства

Выставочные мероприятия проводятся с целью заинтересовать новых партнеров и клиентов, а также в целях расширения бизнеса, охвата рынка. Проведение встреч и переговоров с потенциально заинтересованными компаниями в большинстве случаев ( в основном всегда) приводит к заключению сделки, или подписанию договора о совместном ведении производственной деятельности, партнерстве.

Участие в подобных конгрессах оправданно и с точки зрения адресной рекламы: выставки проводятся по заданной тематике, поэтому в ней участвуют компании определенного сегмента рынка.

Комфортная обстановка зала конгресса, просторные павильоны презентаций, уютные помещения со столами переговоров — способствуют развитию отношений участвующих игроков.

Презентации собственных разработок

Одной из основных задач участия в выставочных мероприятиях является демонстрация собственных разработок и уникальных товаров и услуг, что позволит выделить экспонента из общей массы, а также заинтересует потенциальных партнеров.

Показ достоинств и лучших продуктов компании даст возможность зарекомендовать собственные инновационные решения, а также в выгодном свете показать, почему следует работать с каждым конкретным экспонентом.

Ведение научной деятельности, изучение предложений конкурентов и мировых акул бизнеса, с подробным анализом недостатков позволит показать преимущественные характеристики собственного продукта, а также совершенствовать имеющиеся технологии.

Награды и почетные знаки

Предоставление полной информации о производимых товарах и услугах на выставках и конгрессах удостаивается вручения почетных знаков аудиторскими службами. Кроме этого, СМИ, освещающие мероприятие, увеличат аудиторию потенциальных клиентов и партнеров, иногда из других регионов и даже стран.

Последующее нанесение логотипа наград и знаков на продукты компании увеличит интерес потребителей, расширит границы взаимодействия с узконаправленными и смежными организациями.

Участие в выставке несет и финансовые затраты (организация, членский взнос), однако способно в разы повысить рейтинг и узнаваемость бренда.