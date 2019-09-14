Наружная реклама – это один из основных способ продвижения товаров и услуг. Передвигаясь по любому населенному пункту можно встретить различные рекламные баннеры, вывески, световые короба, щиты и т.д.
В свою очередь, каждая рекламная конструкция подразделяется на несколько видов. Один из популярных видов наружной рекламы – тривижн. Разместить вашу наружную рекламу в Подольске могут специалисты компании https://ra-nebo.ru/place/.
Что такое тривижн
Тривижн – это один из видов рекламных щитов. Также его называют «призматрон» или «призмавижн». Суть данной конструкции заключается в том, что она состоит из большого количества равносторонних призм. На каждую грань каждой призмы нанесен определенный элемент рисунка. Благодаря последовательному расположению данных элементов на щите образуется целостный рисунок – реклама.
Изображение на призматроне меняется благодаря движению граней. Поворот сегментов может происходить как синхронно, так и последовательно, создавая эффект «волны». В определенный промежуток времени грани поворачиваются на 120°. Таким образом, за полный цикл (360°), отображается реклама 3-х разных продуктов.
Тривижн – эффективный способ рекламы. Его внешний вид и функциональность уникальны в своем роде. С эстетической точки зрения, такой рекламный щит не уступает баннерам и светящимся вывескам на зданиях.
Преимущества тривижна
Тривижн – это не новая технология на рынке наружной рекламы, но эффективная. Она имеет ряд преимуществ:
- Одно из основных достоинств тривижна – это экономия пространства в населенном пункте. Вместо 3 разных рекламных щитов, можно установить 1 призматрон. Более того, на такой установке можно разместить как рекламу 3-х разных компаний (главное, чтобы они не были конкурентами между собой), либо рекламу 3-х продуктов одной компании.
- Проведенные маркетологами исследования говорят о том, что реклама, размещенная на тривижне в 2 раза эффективней рекламы на обычном статичном щите.
- Благодаря эффекту непредсказуемости, потенциальный клиент, после просмотра первой картинки, будет ждать вторую, а затем и третью. Сама же смена изображений на щите – процесс интересный и, в некотором роде, завораживающий.
- Еще один плюс призмавижна – это возможность использовать его для рекламы одной компании. В таком случае, реклама предприятия и его продуктов/услуг располагается последовательно на 3-х изображениях. Это позволяет дать потенциальному клиенту исчерпывающую информацию о роде деятельности компании, ее преимуществах, контактах и т.д.