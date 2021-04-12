Стиль лофт достаточно популярен в наши дни. Пришел он из Запада, когда стало модно переделывать бывшие нежилые помещения в жилые, оставив большую часть вещей и элементов нетронутыми.

Оттуда и такие немного странные предметы мебели и интерьера. Но, это красиво, практично, удобно и прочно. Сейчас необязательно рыскать в завалах старых заводов и фабрик, чтобы найти мебель для создания стиля лофт. Ее можно купить. И она специально создается дизайнерами под такие интерьеры.

Правда, цены, мягко говоря, агрессивно кусаются. Пол этой причине многие предпочитают заказывать элементы мебели отдельно. Это могут быть как частные лица, которые обустраивают свое жилье в таком стиле, так и дизайнеры, воплощающие очередной проект в жизнь. Одним из востребованных элементов для мебели в таком стиле являются металлические ножки и опоры для столов, в широком ассортименте представленные в интернет-магазине https://kraftderevo.ru/product-category/opora/.

Виды металлических ножек и опор для столов

Речь идет об очень прочных ножках и опорах из металла для столов.

Они дополнительно покрыты слоем порошковой краски, чтобы придать внешнему виду эффектность и защитить сам металл от коррозии и негативного воздействия различных механических нагрузок, которым он так или иначе будет подвергаться в процессе эксплуатации.

Использовать их, кстати, можно не только дома, но и на улице. Если говорить о разновидностях, доступны следующие варианты:

Опоры для барных стоек

Подстолье для барного стола

Металлическое подстолье для классического большого обеденного стола

Подстолье нестандартной формы из металлической полосы

Ножки для стола нестандартной формы

Ножки для журнального столика

Подстолье для журнального стола

Ножки для барной стойки

V-образные ножки для стола

Опора прямоугольной формы«выпирающие» ножки под небольшим углом

Ножки-шпильки

Трапециевидное подстолье и многое другое.

Выбор размеров и дизайнов очень большой. Можно использовать максимально лаконичные ножки, либо что-то нестандартное, что обязательно будет обращать на себя внимание.

Как их крепить

В них уже предусмотрены специальные отверстия для крепежей, а также идут саморезы в комплекте.

Остается просто зафиксировать столешницу в нужном положении на ножках и прикрутить саморезы. Все будет прочно и надежно держаться. Это можно сделать самостоятельно, либо доверить специалистам.

Приобрести такие ножки и опоры к столам могут обычные люди для себя, дизайнеры, либо производители столов.

Объемы могут быть разные, начиная от розницы, заканчивая крупными партиями.