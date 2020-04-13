Трейдинг с брокером TX Capital: Форекс, акции и криптовалюты

Международный брокер TX Capital предлагает гибкие и выгодные условия сотрудничества, которые могут быть выгодными для разных типов клиентов: новичков с минимальными вложениями, активных трейдеров с большими объемами сделок, инвесторов с разными размерами капитала.

Для того чтобы каждый трейдер и инвестор мог выбрать выгодные условия для себя, брокера предоставляет ряд тарифных планов с различными расценками и условиями. Вся необходимая информация есть на сайте брокера https://tx.capital/, здесь Вы можете легко сравнить условия того или иного тарифного плана и выбрать для себя наиболее эффективный в данный момент.

Задачами брокера TX Capital как посредника на фондовом рынке являются:

Консультации клиентов по финансовым инструментам и продуктам;

Регистрации клиентов на бирже с присвоением спец.кода на проведение сделок;

Постоянная информация клиентам о торгах и их результатах;

Создание и корректировка торговых стратегий основываясь на комментариях и пожеланиях клиентов;

Открытие и закрытие сделок по поручению клиентов;

Предоставление клиентам отчетов о состоявшихся сделках, движениях финансов и приобретенных биржевых активах.

Брокер дает возможность протестировать работу и не потерять свои деньги, открыв демо счет. В пробном режиме Вы сможете разобраться и освоить техническую сторону торговли.

TX Capital ценит клиентов и предоставляет им расширенные торговые возможности: низкие спреды, нулевые комиссионные и кредитное плечо, чтобы обеспечить высокую прибыль при минимальном начальном вложении.

Инвестиции вместе с брокером TX Capital: форекс, акции и криптовалюта

Международный брокер TX Capital предлагает клиентам возможность торговать широким спектром продуктов на рынках Форекс, криптовалют и акций. Платформа предлагает исключительное исполнение с мощными инструментами анализа и передовыми графическими пакетами с широким спектром технических индикаторов.

Аналитические возможности позволяют предоставлять клиентам самые свежие новости рынка и аналитические комментарии от глобальной команды финансовых экспертов биржи.

Forex (FX) — это рынок, на котором можно торговать различными национальными валютами. Валютный рынок Форекс является крупнейшим, самым ликвидным рынком в мире, триллионы долларов меняются ежедневно. У него нет централизованного места, это виртуальный рынок, где участники могут совершать сделки с любой точки мира.

Криптовалютные рынки децентрализованы, что означает, что они не выпускаются и не регулируются правительством. Вместо этого они работают через сеть компьютеров. Однако криптовалюту можно покупать и продавать на биржах.

Рынок ценных бумаг — это совокупность всех торговых площадок и бирж, на которых осуществляется регулярная деятельность по покупке, продаже и выпуску акций публичных компаний.

Рынки акций обеспечивают безопасную и регулируемую среду, в которой участники рынка могут уверенно совершать сделки с акциями и другими финансовыми инструментами, отвечающими установленным критериям, с нулевым или низким операционным риском.

В краткосрочной перспективе он позволяет осуществлять крупные движения капитала и является надежным источником дохода для образованных трейдеров.

Масштаб работы брокера TX Capital говорит о его финансовой стабильности: чем больше количество операций, тем крупнее брокер и тогда возрастает уверенность в безопасности вложенных средств.

Далее на видео вы можете ознакомиться с обзором основ трейдинга.