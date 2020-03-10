ТОП-5 крупных бизнес центров Питера для аренды офиса

Расположение офиса – важный критерий для успешного ведения бизнеса. Выбирать бизнес — центр нужно с учетом многих критериев. Удобным способом выбора является сайт rekorb.ru. Именно здесь можно ознакомиться со всеми свободными вариантами офисов в Санкт-Петербурге, а также посмотреть на существующие бизнес-центры Санкт-Петербурга. Стоимость, описание, все подробности обстановки и подъезда указаны на сайте.

Сотрудники компании проведут консультацию и помогут подобрать наилучший вариант офиса. Сопровождение сделки предоставляется бесплатно. На сайте можно ознакомиться пятью самыми крупными бизнес — центрами Петербурга.

Leader Tower.

Этот бизнес — центр был построен в 2013 году и имеет 42 этажа. В нем можно найти офис любой площади и планировки. Расположено это здание на площади конституции.

Инфраструктура здания включает наличие кафе, ресторана, фитнесс-клуба, стоянки, банкомата и отделение банка. Достаточное количество лифтов в здании поможет быстро попасть в нужный офис на любом этаже.

Лигов.

Этот крупный бизнес — центр расположен на Лиговском проспекте и имеет общую площадь почти 40 000м². Он был возведен в 2011 году и очень удобно расположен во Фрунзенском районе. Имея 13 этажей этот центр может разместить достаточное количество офисов разной площади и планировки.

Остров.

Этот бизнес — центр имеет всего 8 этажей. При этом его общая площадь более 30 000м². Данное здание расположено в Василеостровском районе и имеет удобную инфраструктуру.

Центральное и местное кондиционирование помогает создать комфортные условия в помещениях. В зависимости от потребностей, возможен выбор офиса разной площади и планировки.

Балтийский Деловой центр.

Этот центр расположен в Приморском районе и введен в эксплуатацию в 2008 году. Общая площадь этот бизнес — центра класса А составляет более 50 000м². На такой территории размещены офисы разной планировки и площади.

Двадцать один этаж обслуживается десятью лифтами. Это позволяет максимально сократить время ожидания. Система кондиционирования, вентиляции и удобная инфраструктура позволяет сделать рабочий процесс максимально комфортным.

Kellermann Center.

Это здание можно увидеть в Адмиралтейском районе. Центр достаточно крупный и имеет общую площадь более 25 000м². Здание обслуживается несколькими провайдерами, что позволяет выбрать оптимальные условия связи. Офисы имеют разный размер, планировку и специфические особенности.