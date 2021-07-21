Какие есть виды погрузчиков и их сфера применения

Сфера применения такой спецтехники как погрузчики достаточно обширная. Характер и объем работ, которые необходимо выполнить с их помощью может быть самым разным. Поэтому для каждой из задач необходимо подобрать соответствующую спецтехнику и тип погрузчика, чтобы он мог гарантированно справиться с работой, сделав всё качественно.

Существует несколько видов погрузчиков, среди которых можно подобрать подходящий вариант. Аренда погрузчика в Москве на выгодных условиях возможна в компании https://mostexarenda.ru/.

Самые распространённые виды погрузчиков

Чаще всего используются следующие виды погрузчиков:

Телескопический погрузчик. Здесь основным рабочим элементом является телескопическая стрела, в конце которой устанавливается навесное оборудование. Оно может быть самым разным, в зависимости от работы, которую требуется выполнить. Это могут быть вилочные насадки, ковш, ямобур и многое другое. Может осуществлять погрузку различных грузов на высоту, работать внутри карьеров и больших котлованов и т.д.

Фронтальный погрузчик. Они выполняют разгрузку и загрузку, землеройные работы, перемещение мусора, каких-то строительных материалов. Очень популярны в сельском хозяйстве, строительстве не только. Также возможно использование дополнительного навесного оборудования, которое расширяет функционал.

Мини-погрузчики. Само название говорит о том, что они совсем небольшого размера. Понятно, что используется такая спецтехника для работы с относительно небольшими грузами в условиях ограниченного пространства. Это в том числе могут быть крытые помещения, например крупные производственные предприятия, склады и не только. Работать мини-погрузчики могут как от горючего, так и от электричества с АКБ. Только речь идёт не об одной и той же модели, которая работает и на горючем и на электричестве, а о разных. Зависимости от сферы применения подбирается подходящая модель.

Купить или арендовать погрузчик

Спецтехника, даже если это мини погрузчик стоит достаточно дорого.

Поэтому если объём работы небольшой, лучше взять погрузчик в аренду, обратившись в специализированную компанию. Такую услугу предлагают ИП, но у них слишком маленький выбор спецтехники.

У компаний обычно большой автопарк и есть из чего выбирать. Можно подобрать подходящий погрузчик в соответствии с задачами, которые ставит клиент.

Покупать такую спецтехнику целесообразно только в том случае, если компании она нужна постоянно для осуществления её основной хозяйственной деятельности.