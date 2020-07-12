Топ-5 игр-головоломок онлайн

Наверняка каждый хотя бы раз оказывался в ситуации, когда необходимо было скоротать некоторый промежуток времени (очередь, ожидание на сессии и т.д.). При этом, под рукой есть только смартфон. Расслабиться и мысленно отвлечь себя помогут простые, но интересные игры – таймкиллеры. Конечно, на каждую операционную систему смартфона сегодня выпускается десятки тысяч игр. Но стоит ли скачивать и занимать ресурс гаджета контентом, который Вы используете лишь в крайних случаях? Речь идёт о том, что в игры можно играть онлайн, без скачивания.

К примеру, игры-головоломки всегда пользуются популярностью среди пользователей сети. Не каждая игра привлекает собственным геймплеем. Тем не менее, можно выделить несколько бесплатных проектов, которые помогут скоротать часик, другой, третий.

Топовые игры на интеллект и скорость мысли

Перечень предлагаемых игр выглядит следующим образом:

«Наполни стакан»;

«Пазл-ферма»;

«Нарезка мыла»;

«Ледяная неприятность»;

«Флип бутылки».

В игре, первой в перечне, необходимо создать препятствие для воды таким образом, чтобы она наполнила стакан, расположенный в строго определённом месте. Перемещать стакан нельзя, так же как и источник воды.

Дополнительная сложность игры в том, что создаваемая преграда для воды остаётся подвижной. То есть, при неправильном расположении поток воды попросту смоет преграду и игра окажется проигранной.

Пазл-ферма – не менее интересный тайм-киллер. Здесь придётся соображать быстро. Суть в том, чтобы трактором проехать через каждый сектор поля. Сложность – нельзя дважды заезжать на один участок поля.

Конфигурации поля меняются с возрастанием сложности уровня.

«Нарезка мыла», «Ледяная неприятность» и «Флип бутылки»

Если Вы не хотите утруждать себя размышлениями и выработкой оптимальной стратегии действий, игра «Нарезка мыла» для Вас! Всё, что требуется проводить ножом по куску мыла, планомерно срезая слой за слоем.

Это действие действительно успокаивает. Попробуйте и убедитесь в эффекте сами.

В «Ледяной неприятности» придётся хорошенько пораскинуть мозгами. Две льдинки стоят на блоках, свойствах которых могут изменяться (взрыв, взлёт, сброс и т.д.) Чередуя блоки определённым образом, необходимо добиться, чтобы льдинки оказались на помосте, не упали с него.

«Флип бутылки» — идеальный таймкиллер. В него можно играть вечно. Геймплей предельно простой. Но какое же удовольствие приносит победа, когда после многочисленного жонгляжа бутылка встаёт на финишный блок.

В видео перечислены не менее популярные флеш-игры: