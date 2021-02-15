Ветеринарная помощь в ветклиниках СПб

Если ваш любимец заболел и ему срочно нужна помощь, не нужно заниматься самолечением. Обратитесь в ветеринарную клинику, где вашему любимцу окажут своевременную высококвалифицированную помощь.

В ветклиниках СПБ работают высококлассные специалисты, которые оказывают все виды медицинских услуг животным. В качестве примера, можно ознакомиться с услугами этой ветклиники в Санкт-Петербурге chelseavet.ru.

В профессии ветеринар необходимо уметь находить общий язык с животными, что сделать не очень просто, особенно когда животное болеет. Работающие в ветклинике врачи находят подход к каждому пациенту и оказывают высококвалифицированную помощь.

Ветеринары умеют успокоить владельца животного, переживающего за своего любимца, дать правильные рекомендации по уходу и содержанию.

В ветклиниках оказывают следующие виды услуг:

Консультация. Вы можете привести своего питомца на осмотр. К каждому животному имеется индивидуальный подход. Вакцинация. Животное необходимо защитить от всевозможных заболеваний и сделать своевременно прививку. В любой ветклинике вашему любимцу заведут ветеринарный паспорт со всеми отметками о вакцинах. Кастрация, стерилизация. Если вы хотите избавить себя от ненужного потомства, громких воплей по зову природы, помеченной территории, поисков второй половины питомцем, то необходимо провести кастрацию или стерилизацию. Эта процедура спасет животное от заболеваний мочеполовой системы и увеличит продолжительность жизни. Стоматология. Животные нуждаются в уходе за зубами. Удаление молочных зубов, зубного камня, лечение десен, шлифовка, полировка зубов — услуги, которые оказывают ветклиники. Некоторые клиники предоставляют выезд специалиста на дом. Офтальмология. Животные подвержены заболеваниям глаз. Катаракта, отслоение сетчатки, конъюнктивит и др. проблемы приносят животным и их владельцам массу проблем. Поэтому нужно своевременно проходить осмотр офтальмолога, чтобы избежать дальнейших заболеваний. Хирургия. В хирургическом отделении проводятся различной сложности хирургические операции, которые ведут высококвалифицированные хирурги. Диагностика. Для правильного лечения животного необходим правильный диагноз. Для этого проводят дополнительные исследования. Современные ветклиники оснащены аппаратами УЗИ. Анализы. Для проведения лечения у животного производят забор анализов крови, мочи, кала, цитологические исследования опухолей и др. Стационар. Если животному, после проведения процедуры, требуется наблюдение врачей, то его оставляют в стационаре для дальнейшего лечения. Эвтаназия. Это крайняя мера, но иногда она нужна. Ветклиники проводят данную процедуру по показаниям и с согласия хозяина животного.

Берегите себя и своих питомцев!