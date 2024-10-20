Типы опор освещения: выбор для проекта

Для организации уличного освещения светильники располагают на опорах, которые устанавливаются вдоль проезжей части, пешеходных дорожек, по периметру дворов или зон отдыха.

Производители, такие как компания ELMA, предлагают достаточно большой выбор таких изделий, которые часто носят не только функциональное назначение, но и декоративное.

Виды и характеристики опор освещения

Существующие электрические опоры классифицируются по следующим основным характеристикам:

Геометрическим размерам. По длине и внешнему диаметру.

По длине они подразделяются на высокомачтовые до 50м, среднемачтовые и низкомачтовые.

Форме опоры. В большинстве случаев они изготавливаются: круглой, прямоугольной или многогранной формы (шестиугольник). Круглая форма характерна для металлических опор.

Массе самой опоры без навесного оборудования.

Способу установке. В большинстве случаев они монтируются на твёрдое основание в грунте с применением элементов дополнительной фиксации.

Материалу, из которого они изготавливаются. В настоящее время наиболее востребованными считаются железобетонные и металлические опоры. Для декоративного оформления парков и зон отдыха изготавливают специальные опоры из металла при помощи литья, например, чугунного.

Особенностям (области применения).

Стоимости.

Компании производителю

Рекомендации по выбору

При выборе опор для организации уличного освещения рекомендуется обращать внимание на следующие основные параметры и особенности: