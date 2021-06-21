Типовые неисправности компьютера и методы их ремонта

Компьютер давно стал неотъемлемой частью жизни большинства людей. Необязательно быть программистом или иметь какую-то профессию, связанную с компьютерами, для того чтобы позволить себе дома ПК. Иногда с работой данного устройства могут возникнуть проблемы, те или иные неполадки, либо серьёзные поломки.

В некоторых случаях справиться с этой задачей можно самостоятельно, в других — нужно будет обращаться к специалистам. Так, например, в Красноярске можно обратиться в сервис https://krascomp24.ru/remont-kompyuterov-v-krasnoyarske/.

Типовые неисправности компьютера и методы их устранения

Все неполадки и неисправности компьютера можно разделить на две основные категории:

Механические

Программные.

И те, и другие неполадки, если это не что-то серьёзное, можно устранить самостоятельно.

При условии, что изначально диагностика была выполнена правильно и действительно обнаружена реальная причина. В случае если это что-то серьёзное, необходимо обращаться к специалисту. Что касается типовых неисправностей, чаще всего встречаются следующие случаи:

Не включается блок питания. Причина может быть связана с тем, что что-то не так с питанием, либо с какими-то серьёзными проблемами. Нужно проверить шнур, убедиться в том, что электричество не выключили, проверить нормальное соединение шнура монитора, потому что он может загореться, в то время как блок питания работает. Если всё это не помогло, и блок питания заглох, следует обратиться в сервисный центр.

Не запускается монитор. Блок питания может работать, но монитор не включается. Причина может быть в плохом соединении электрических кабелей монитора, либо это проблемы с материнской платой, видеокартой и т.д. Иногда пользователь просто забывает включить кнопку

Power на самом мониторе. Нужно проверить это, а также все кабели, чтобы они были правильно подключены и надежно соединены. Если это не дало результатов, необходимо обращаться уже к специалистам.

С вышеперечисленными проблемами можно справиться самостоятельно, если это что-то не серьёзное.

А вот при возникновении следующих неисправностей, следует сразу звонить в сервисный центр:

Системный блок не загружается или перезагружается постоянно

Системный блок постоянно сильно шумит и пищит

Компьютер слишком часто зависает

Компьютер сам по себе часто выключается

Не запускается операционная система при включении ПК и т.д.

К кому обратиться за помощью

Сейчас практически на каждой двери подъезда многоквартирного дома можно найти объявление о том, что компьютерные мастера, живущие где-то поблизости, предлагают услуги ремонта с выездом на дом по выгодным ценам.

Но, впускать к себе домой незнакомого и непроверенного человека по объявлению с улицы крайне рискованно. То же самое в случае, если самостоятельно отнести компьютер и оставить его у такого специалиста, который работает сам по себе и не дает никаких гарантий.

Допустимо использование услуг частного мастера в том случае, если есть стопроцентная уверенность в нем. Например, это может быть знакомый, либо кто-то из друзей или коллег уже обращался к его услугам неоднократно, и остался доволен. То есть должны быть рекомендации от хорошо знакомых людей.

Самый надежный способ это сервисный центр, который тоже предварительно необходимо проверить, чтобы убедиться в безупречной репутации, высоком качестве предоставляемых услуг. Такие организации работают официально с заключением договора, предоставлением чеков и гарантий.

Кроме того, они также предоставляют услуги на дому, либо в офисе, если клиентом является организация.