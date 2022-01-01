Технология создания рекламных вывесок из жидкого акрила

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Преимущества наружной рекламы в продвижении бизнеса вряд ли кто-то будет оспаривать и в 2022 году. Несмотря на продолжающееся развитие рекламных инструментов в Интернете, от наружной рекламы никто отказываться не спешит. Рекламная вывеска требует большего от заказчика. Речь идёт, прежде всего, о юридическом оформлении (разрешении на размещение на фасаде дома).

В отношении производственных технологий в рекламе произошёл прорыв. А именно – в создании рекламных вывесок начали использовать жидкий акрил. В отличие от листового акрила (из него тоже делают объёмные буквы), изготовление рекламы в Хабаровске из жидкого акрила позволяет существенно сэкономить время и получить результат, на порядки превосходящий по целому спектру характеристик.

Преимущества вывески из жидкого акрила

Среди плюсов данной технологии важно выделить:

высокие эстетические показатели;

возможность в создании любых форм и пространственных конфигураций;

низкие сроки изготовления;

иллюминация;

продолжительные сроки эксплуатации вывески.

Действительно, жидкий акрил после отвердевания выглядит весьма эстетично. Гладкая и глянцевая поверхность в сочетании с необходимым цветом гарантированно привлекут внимание прохожего.

Сложность форм – не проблема. В производстве ограничителем этой формы выступает алюминиевый профиль (реже используются металлические профили из нержавеющей стали). Форма будущему рекламному изделию придаётся на станке.

Автоматизация позволят снижать скорость производства вывески до нескольких часов.

Станки, задействованные в производстве

Если из листового акрила объёмные буквы можно клеить, хоть в подвале, жидкий акрил требует наличия специального высокотехнологичного оборудования: бортогибочный станок; дозатор акрила, сушильная платформа.

В бортогибочный станок загружается образ будущей рекламной конструкции. Модель создают в CorelDraw. Затем созданная форма заполняется жидким акрилом и отправляется на отверждение на сушильную платформу.

Полное отверждение полимера достигается примерно за 2 часа. Сроки могут быть увеличены, если в акрил добавляется колер (краситель). У производителя изначально есть жидкий акрил нескольких расцветок.

Однако, если необходимого цвета нет в наличии, акриловая рекламная конструкция оклеивается плёнкой необходимой расцветки.

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В видео показан процесс по изготовлению световых букв из жидкого акрила: