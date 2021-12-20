Как изготавливают рекламные световые короба

Из всего многообразия изделий, применяемых в наружной рекламе, наибольшей популярностью пользуются конструкции, в которых применяется внутренняя подсветка.

Такие изделия называются световыми коробами или лайтбоксами. Особенно эффектно они смотрятся в тёмное время суток или в местах с ограниченным освещением. Изготовление вывески в Москве качественно и по доступной цене выполнит компания papa-promotion.ru.

Виды рекламных световых коробов

Световые короба классифицируются по следующим параметрам:

Направлению светового потока. Они бывают односторонние и двухсторонние. В первом случае просвечивающая панель с рекламным текстом устанавливается с одной стороны, а вторая выполнена из непрозрачного материала.

Двухсторонние лайтбоксы имеют прозрачную панель с рекламной надписью с обеих сторон.

Геометрическим размерам. Такие рекламные конструкции могут составлять площадь до нескольких десятков квадратных метров. Особенно если они предназначены для расположения на улицах или крышах домов.

Месту расположения. Они подразделяются на две категории для внутренней и наружной установки. Первые монтируются в офисных, торговых и развлекательных центрах, станциях метро и общественном транспорте. Вторые крепятся вне помещений и практически не ограничены в размерах.

Способу крепления. Они могут устанавливаться на заранее подготовленную площадку, крепиться к стене или к потолку.

Мобильности. Световые короба могут имёть жёсткую стационарную конструкцию ил вращаться по заданной программе с определённой скоростью.

Стоимости. Этот показатель зависит от цены на использованные материалы, месте установки и стоимости работ от разработки макета до установки.

Порядок изготовления и применения

Производство световых коробов включает следующую последовательность работ: