Как изготавливают рекламные световые короба

Из всего многообразия изделий, применяемых в наружной рекламе, наибольшей популярностью пользуются конструкции, в которых применяется внутренняя подсветка.
Такие изделия называются световыми коробами или лайтбоксами. Особенно эффектно они смотрятся в тёмное время суток или в местах с ограниченным освещением. Изготовление вывески в Москве качественно и по доступной цене выполнит компания papa-promotion.ru.
Виды рекламных световых коробов
Световые короба классифицируются по следующим параметрам:
- Направлению светового потока. Они бывают односторонние и двухсторонние. В первом случае просвечивающая панель с рекламным текстом устанавливается с одной стороны, а вторая выполнена из непрозрачного материала.
- Двухсторонние лайтбоксы имеют прозрачную панель с рекламной надписью с обеих сторон.
- Геометрическим размерам. Такие рекламные конструкции могут составлять площадь до нескольких десятков квадратных метров. Особенно если они предназначены для расположения на улицах или крышах домов.
- Месту расположения. Они подразделяются на две категории для внутренней и наружной установки. Первые монтируются в офисных, торговых и развлекательных центрах, станциях метро и общественном транспорте. Вторые крепятся вне помещений и практически не ограничены в размерах.
- Способу крепления. Они могут устанавливаться на заранее подготовленную площадку, крепиться к стене или к потолку.
- Мобильности. Световые короба могут имёть жёсткую стационарную конструкцию ил вращаться по заданной программе с определённой скоростью.
- Стоимости. Этот показатель зависит от цены на использованные материалы, месте установки и стоимости работ от разработки макета до установки.
Порядок изготовления и применения
Производство световых коробов включает следующую последовательность работ:
- Разработка общей идеи лайтбокса. Для достижения наибольшего эффекта от создаваемой рекламы необходимо учитывать следующие факторы: место установки светового короба, целевую аудиторию, на которую рассчитана реклама, периодичность и время включения подсветки, допустимую стоимость, геометрические размеры.
- Создание макета изделия. Обычно такие макеты создаются с помощью специализированных компьютерных программ, например, Corel Draw, Компас 3D и другие. С их помощью удаётся создать реалистичную картину не только самого объекта рекламы, но и определить визуальный эффект от созданной подсветки. На этом этапе производят выбор материала для изготовления корпуса короба, прозрачной панели и системы освещения (напряжение питания, тип и мощность ламп, наличию и установке световых эффектов).
- Далее приступают к изготовлению корпуса будущего светового короба. На основании подготовленной технологической последовательности изготовления отдельных элементов и их сборки собирают каркас. В качестве материала для изготовления применяют: древесину, прочный пластик, черный или цветной металл. Из чёрного металла используют стальные уголки или прямоугольные трубы, из цветного металла в основном применяется алюминиевый профиль.
- В нём устанавливают систему освещения и дополнительные элементы управления. К ним относятся: элементы электронного управления яркостью освещения, изменению цвет, вращению всего устройства.
- На следующем этапе подготавливают лицевую панель. Её изготавливают из прозрачного материала, например органического стекла или акрилового материала. На его поверхности наносят буквы или логотип фирмы в соответствие с разработанным и утверждённым макетом.