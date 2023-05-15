Для того чтобы автомобильная аккумуляторная батарея корректно работала и не подводила в критические моменты, очень важно своевременно и грамотно смазывать ее клеммы.

Это не сложно, и знать об этом стоит любому, кто владеет своим авто или арендует чужой. Далее мы рассмотрим, как правильно смазать клеммы аккумулятора на автомобиле.

Главное

При плохом соединении возникают потери, все это ведет к нестабильной работе электрической и электронной составляющей машины.

И чтобы бортовая электроника, которой много в современных авто, работала исправно, крайне важно поддерживать батарею в надлежащем состоянии.

Впрочем, это важно и для автомобилей прошлых эпох, ведь от этого также зависит безопасность на дороге.

Первым делом приобретают все необходимое – водоотталкивающую смазку, специальный шприц, перчатки и наждачную бумагу для зачистки клемм или аналогичные изделия.

Важно помнить – дорого, не всегда качественно, и нужно ориентироваться в первую очередь на свойства и отзывы о конкретном средстве.

Клеммы зачищаются.

Перед смазкой клеммы должны быть надеты и плотно затянуты. Именно в таком состоянии и наносится шприцом смазка. Причем наносится она снаружи, на верхние торцы выводов. При необходимости нужно разровнять. Готово. Теперь вы знаете, как смазать клеммы аккумулятора автомобиля.

Что еще необходимо учитывать

Важно, чтобы конкретное средство смазки отвечало современным стандартам. Предварительно стоит ознакомиться с таковыми и рекомендациями специалистов.

Да, многие применяют солидол, но есть и другие варианты. Еще важно учитывать, что одно средство может подходить лучше для конкретных АКБ, а для других батарей может быть лучше другое. Так что лучше искать опыт автовладельцев и сервисов с такими же и похожими аккумуляторными батареями.

А еще не стоит забывать о настрое, который должен быть спокойным и позитивным. Тогда точно все получится выполнить в лучшем виде, конечно, если человек точно знает, как именно проводится мероприятие.

Лучше, чтобы в процессе ни что не отвлекало, особенно если это делается впервые.

Очень важно правильно приобрести шприцы для смазки клемм. Стоит убедиться, что у магазина и производителя достойная репутация, что можно делать в независимых информационных источниках. По выгодной цене купить аккумуляторный шприц для смазки можно в интернет-магазине koround.ru.

Также огромное значение имеет и то, насколько отличается цена того или иного варианта от средней по рынку. Если слишком низкая или высокая стоимость, это повод насторожиться и убедиться, что для этого есть достаточно весомые основания.