Технология разработки корпоративного сайта
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Технология разработки корпоративного сайта

21 марта 2022

Основу продвижения бизнеса компании в интернете составляет направленная на целевую аудиторию реклама во всех интернет ресурсах. А основным средством коммуникации с интернет ресурсами для компании является ее корпоративный сайт. Успех зависит от информативности сайта, оптимизации взаимодействия с такими ресурсами, и позиции сайта в рейтинге поисковых систем.

Все эти критерии могут быть успешно освоены при разработке эффективного сайта с учетом профильной деятельности компании. Качественно выполнить разработку и продвижение корпоративного сайта может Digital-агентство Айкомплекс.

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Разработка сайта

К началу разработки необходимо иметь задание с постановками четких целей и задач, которые будут решаться сайтом:

  • Профиль деятельности компании в общем сегменте рынка. Цель деятельности компании, и ее роль в выбранной нише рынка, цель создания сайта.
  • Формирование портрета целевой аудитории компании и сайта – пол, возраст, род занятий и интересов, социальная направленность и посещаемые в интернете ресурсы. Ожидания аудитории от деятельности компании.
  • Анализ конкурентов на рынке, их возможных преимуществ и недостатков. Анализ и внедрение положительных аналогов.
  • Формирование уникального торгового предложения от компании своим потребителям.
  • Проект структуры сайта. Создание уникального контента – продающих страниц, уникальных страниц, фото, видео и графики.
  • Уникальный дизайн сайта и страниц, его адаптивная верстка для всех устройств.
  • Настройка системы управления сайтом, административной панели и меню.
  • Разработка СЕО структуры сайта внутренней, и взаимодействия с внешними ресурсами сети.
  • Продвижение сайта и организация его технической поддержки.

Структура сайта

Сайт должен быть максимально информативным для посетителей, обладать удобной навигацией по его разделам и страницам, иметь эффективные формы обратной связи, а его структура – легко читаемая внешними ресурсами.

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Для этого на его главной странице должны содержаться обязательные разделы:

  • Шапка сайта с логотипом всеми возможными кликабельными контактами.
  • Удобное меню для легкого доступа к страницам.
  • Блок уникального предложения.
  • Блок о компании, товарах и услугах, разных акциях.
  • Блок о структуре компании.
  • Блоки отзывов и портфолио достижений.
  • Блок завлечения аудитории. Формы обратной связи.
  • Координаты компании, юридические документы, предпосылки и компетенции.

Очевидные преимущества корпоративного сайта

  • Легкая доступность к информации о товарах и услугах со всех сайтов, сетей и поисковых систем.
  • Содержание подробного каталога и калькулятора услуг и товаров.
  • Освобождает отдел продаж от рутинных и непроизводительных операций.
  • Собирает постоянную целевую аудиторию лояльных клиентов.
  • Наглядность политики компании, проводимых обновлений и акций.
  • Адаптивность под все устройства и гаджеты клиентов.



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