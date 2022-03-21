Технология разработки корпоративного сайта

Основу продвижения бизнеса компании в интернете составляет направленная на целевую аудиторию реклама во всех интернет ресурсах. А основным средством коммуникации с интернет ресурсами для компании является ее корпоративный сайт. Успех зависит от информативности сайта, оптимизации взаимодействия с такими ресурсами, и позиции сайта в рейтинге поисковых систем.
Все эти критерии могут быть успешно освоены при разработке эффективного сайта с учетом профильной деятельности компании. Качественно выполнить разработку и продвижение корпоративного сайта может Digital-агентство Айкомплекс.
Разработка сайта
К началу разработки необходимо иметь задание с постановками четких целей и задач, которые будут решаться сайтом:
- Профиль деятельности компании в общем сегменте рынка. Цель деятельности компании, и ее роль в выбранной нише рынка, цель создания сайта.
- Формирование портрета целевой аудитории компании и сайта – пол, возраст, род занятий и интересов, социальная направленность и посещаемые в интернете ресурсы. Ожидания аудитории от деятельности компании.
- Анализ конкурентов на рынке, их возможных преимуществ и недостатков. Анализ и внедрение положительных аналогов.
- Формирование уникального торгового предложения от компании своим потребителям.
- Проект структуры сайта. Создание уникального контента – продающих страниц, уникальных страниц, фото, видео и графики.
- Уникальный дизайн сайта и страниц, его адаптивная верстка для всех устройств.
- Настройка системы управления сайтом, административной панели и меню.
- Разработка СЕО структуры сайта внутренней, и взаимодействия с внешними ресурсами сети.
- Продвижение сайта и организация его технической поддержки.
Структура сайта
Сайт должен быть максимально информативным для посетителей, обладать удобной навигацией по его разделам и страницам, иметь эффективные формы обратной связи, а его структура – легко читаемая внешними ресурсами.
Для этого на его главной странице должны содержаться обязательные разделы:
- Шапка сайта с логотипом всеми возможными кликабельными контактами.
- Удобное меню для легкого доступа к страницам.
- Блок уникального предложения.
- Блок о компании, товарах и услугах, разных акциях.
- Блок о структуре компании.
- Блоки отзывов и портфолио достижений.
- Блок завлечения аудитории. Формы обратной связи.
- Координаты компании, юридические документы, предпосылки и компетенции.
Очевидные преимущества корпоративного сайта
- Легкая доступность к информации о товарах и услугах со всех сайтов, сетей и поисковых систем.
- Содержание подробного каталога и калькулятора услуг и товаров.
- Освобождает отдел продаж от рутинных и непроизводительных операций.
- Собирает постоянную целевую аудиторию лояльных клиентов.
- Наглядность политики компании, проводимых обновлений и акций.
- Адаптивность под все устройства и гаджеты клиентов.