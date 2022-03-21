Технология разработки корпоративного сайта

Основу продвижения бизнеса компании в интернете составляет направленная на целевую аудиторию реклама во всех интернет ресурсах. А основным средством коммуникации с интернет ресурсами для компании является ее корпоративный сайт. Успех зависит от информативности сайта, оптимизации взаимодействия с такими ресурсами, и позиции сайта в рейтинге поисковых систем.

Все эти критерии могут быть успешно освоены при разработке эффективного сайта с учетом профильной деятельности компании. Качественно выполнить разработку и продвижение корпоративного сайта может Digital-агентство Айкомплекс.

Разработка сайта

К началу разработки необходимо иметь задание с постановками четких целей и задач, которые будут решаться сайтом:

Профиль деятельности компании в общем сегменте рынка. Цель деятельности компании, и ее роль в выбранной нише рынка, цель создания сайта.

Формирование портрета целевой аудитории компании и сайта – пол, возраст, род занятий и интересов, социальная направленность и посещаемые в интернете ресурсы. Ожидания аудитории от деятельности компании.

Анализ конкурентов на рынке, их возможных преимуществ и недостатков. Анализ и внедрение положительных аналогов.

Формирование уникального торгового предложения от компании своим потребителям.

Проект структуры сайта. Создание уникального контента – продающих страниц, уникальных страниц, фото, видео и графики.

Уникальный дизайн сайта и страниц, его адаптивная верстка для всех устройств.

Настройка системы управления сайтом, административной панели и меню.

Разработка СЕО структуры сайта внутренней, и взаимодействия с внешними ресурсами сети.

Продвижение сайта и организация его технической поддержки.

Структура сайта

Сайт должен быть максимально информативным для посетителей, обладать удобной навигацией по его разделам и страницам, иметь эффективные формы обратной связи, а его структура – легко читаемая внешними ресурсами.

Для этого на его главной странице должны содержаться обязательные разделы:

Шапка сайта с логотипом всеми возможными кликабельными контактами.

Удобное меню для легкого доступа к страницам.

Блок уникального предложения.

Блок о компании, товарах и услугах, разных акциях.

Блок о структуре компании.

Блоки отзывов и портфолио достижений.

Блок завлечения аудитории. Формы обратной связи.

Координаты компании, юридические документы, предпосылки и компетенции.

Очевидные преимущества корпоративного сайта