Как оформить канал на youtube

Популярность видеоканалов в интернете растет с каждым днем, так как они позволяют практически заменить обычный телевизор. Одним из самых раскрученных сайтов, предоставляющих очень много видеоинформации является Youtube.

Здесь можно, как просто смотреть, так и выкладывать свои видео в сеть.Оформление Для Канала Youtube играет важную роль, так как позволяет привлечь к нему внимание многих пользователей.

Начинаем настройку

Внешний вид любого сайта является важным атрибутом, который в первую очередь оценивает посетитель. Поэтому Youtube каналы следует соответственно оформлять. Для этого вам нужно следовать нескольким простым рекомендациям:

В первую очередь необходимо заменить серую стандартную картинку, которая выступает в роли логотипа. Сделать это можно кликнув на кнопке, отвечающей за оформление канала, где выбирается раздел шапки. Обратите внимание, что картинку следует подбирать не только согласно основному направлению вашего канала, но и достаточно большого расширения, что позволит менять ее положение и вид на различных экранах.

На данном этапе желательно сменить аватарку. Для этого необходимо кликнуть на карандаше, расположенном в правом верхнем углу. При этом откроется стандартное окно загрузки картинке, где следует выбрать путь к изображению и загрузить на сайт.

Продолжаем украшать

Процесс оформления включает в себя также несколько простых этапов:

Добавление трейлера, который будет рассказывать о канале. Найти меню управлением этого элемента можно в настройках обзора, где просто выполняется включение этого функционала. Тогда вам просто следует перейти на главную страничку и загрузить трейлер из выбранных ранее вариантов. Чтобы увеличить функционал, можно также добавить в нижнюю часть страницы несколько разделов, которые будут указывать на определенную категорию видео. Выполняется это также в основном меню оформления канала. Укажите основную информацию о владельце и канале, где можно добавить также небольшое описание.

Обратите внимание, что все эти пункты не являются единственными возможными. Чтобы настроить канал более качественно, следует предварительно изучить полный функционал возможностей и постараться оптимально скомбинировать их под свой вкус.

Сделать это достаточно просто, так как на сайте все делается интуитивно и с помощью подсказок. Альтернативным вариантом будет изучение других популярных видеоканалов и комбинация их особенностей под свои потребности.