Технология производства рекламных конструкций ситилайт

Ситилайт – разновидность наружной рекламы, ориентированная преимущественно на пешеходов. Несмотря на набольшие размеры, эти установки с рекламной информацией работают, обращают на себя внимания, влияя на умы потенциальной целевой аудитории.

Что это такое

Cитилайты — это небольшого размера рекламные конструкции, устанавливаемые в пешеходных зонах с наиболее высоким уровнем проходимости.

Локализацией могут быть автобусные остановки, где люди стоят несколько минут минимум, и могут обратить внимание на рекламу. Это не растянутый классический баннер. Ситилайт представляет собой короб, внутри которого размещен рекламный материал, с подсветкой. Благодаря ей, увидеть и прочитать содержимое можно не только днем, но и в темное время суток. Встретить такие установки можно и внутри помещений.

Обычно это:

Торгово-развлекательные центры

Кинотеатры

Гипермаркеты

Супермаркеты

Аэропорты

Вокзалы и так далее.

Какие бывают и изготавливают такие рекламные установки

Производят их в специализированных компаниях.

Конструкция не стандартная одна. Есть несколько вариантов. Это:

Настенный

Флажок

Роллерная конструкция.

Стандартные модели максимально простые, представляют собой двусторонний короб, внутри которого размещаются рекламные материалы, распечатанные на полупрозрачной бумаге.

Они изнутри подсвечиваются лампами дневного света. Рекламный материал с обеих сторон может быть один и тот же, либо разный. Это уже на усмотрение заказчика. Также речь может идти о моделях односторонних. Обычно они устанавливаются на стену или фасад здания.

Тоже небольшого размера и монтируются на небольшой высоте. Есть модели ситилайт-рекламы, которая представляет собой короб с 3 или 4-мя сторонами.

Часто такие конструкции еще и вращаются, чтобы люди, находящиеся рядом увидели как можно больше рекламного материала. Короб у таких конструкции обычно металлический на «ребрах». Для основной части используют закаленное стекло, чтобы конструкция выдерживала все нагрузки.

Так как они установлены на улице и не на большой высоте, увы, часто подвергаются различным актам вандализма. Чтобы выдерживать и такие нагрузки, конструкция должна быть изготовлена в строгом соблюдении технологии и из качественных, стойких материалов.

Если говорить о содержании самого рекламного материала, то лучше, чтобы его подготовили профессионалы.