Технология производства рекламных конструкций ситилайт
он думал и был вознагражден идеей

Технология производства рекламных конструкций ситилайт

5 февраля 2021

Ситилайт – разновидность наружной рекламы, ориентированная преимущественно на пешеходов. Несмотря на набольшие размеры, эти установки с рекламной информацией работают, обращают на себя внимания, влияя на умы потенциальной целевой аудитории.

Что это такое

Cитилайты — это небольшого размера рекламные конструкции, устанавливаемые в пешеходных зонах с наиболее высоким уровнем проходимости.

5ay1zylf

Локализацией могут быть автобусные остановки, где люди стоят несколько минут минимум, и могут обратить внимание на рекламу. Это не растянутый классический баннер. Ситилайт представляет собой короб, внутри которого размещен рекламный материал, с подсветкой. Благодаря ей, увидеть и прочитать содержимое можно не только днем, но и в темное время суток. Встретить такие установки можно и внутри помещений.

Обычно это:

  • Торгово-развлекательные центры
  • Кинотеатры
  • Гипермаркеты
  • Супермаркеты
  • Аэропорты
  • Вокзалы и так далее.

Какие бывают и изготавливают такие рекламные установки

Производят их в специализированных компаниях.

Конструкция не стандартная одна. Есть несколько вариантов. Это:

  • Настенный
  • Флажок
  • Роллерная конструкция.

Стандартные модели максимально простые, представляют собой двусторонний короб, внутри которого размещаются рекламные материалы, распечатанные на полупрозрачной бумаге.

eyberhw1

Они изнутри подсвечиваются лампами дневного света. Рекламный материал с обеих сторон может быть один и тот же, либо разный. Это уже на усмотрение заказчика. Также речь может идти о моделях односторонних. Обычно они устанавливаются на стену или фасад здания.

Тоже небольшого размера и монтируются на небольшой высоте. Есть модели ситилайт-рекламы, которая представляет собой короб с 3 или 4-мя сторонами.

Часто такие конструкции еще и вращаются, чтобы люди, находящиеся рядом увидели как можно больше рекламного материала. Короб у таких конструкции обычно металлический на «ребрах». Для основной части используют закаленное стекло, чтобы конструкция выдерживала все нагрузки.

Так как они установлены на улице и не на большой высоте, увы, часто подвергаются различным актам вандализма. Чтобы выдерживать и такие нагрузки, конструкция должна быть изготовлена в строгом соблюдении технологии и из качественных, стойких материалов.

Если говорить о содержании самого рекламного материала, то лучше, чтобы его подготовили профессионалы.



Еще больше интересного на Propr.Me

Еще нет комментариев.

Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой:

Мы вКонтакте:
Live комменты:

  • Александр: Брал для программы SocialKit ( они же их и рекомендуют). Такого говна я не ожидал. При чеке прокси...
  • taliy: Krasaw4iki poputnogo vetra i tihoy volnu vam pervoOtkruvateljm3000im Magelanam tak skazatь
  • гось: Можно изготовить брезент ПЭТ – БрЭзент.
  • Su: Фотодженикаой пользуюсь давно, есть смысл.
  • Анна: Отличная статья, очень интересная! Мы в типографии https://spektrpress.by/ печатаем этикетки для любого вида...

Присылайте новости: news@propr.me, предложения: info@propr.me

При частичном или полном использовании материалов портала ОБЯЗАТЕЛЬНА активная (открытая к индексации поисковиками) ссылка на www.propr.me как источник!
Яндекс.Метрика