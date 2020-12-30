Виды визиток и как их изготавливают

Визитки являются довольно простым методом продвижения рекламы и донесения всей необходимой информации о том или ином лице. В современном мире они получили большое распространение.

Визитка переводится как «деловая карточка». Они предназначаются для разнообразных целей, а также выполняют разнообразные функции. В связи с этим визитки могут быть разделены на несколько типов. Изготовление визиток в Чехове по доступным ценам выполнит дизайн-студия "Елена".

Разновидности

Все визитки могут быть разделены на представительские и корпоративные, а также деловые и личные.

Как правило, личная визитка применяется для дружеского знакомства или же неформальной обстановке. В ней чётко прописаны личные данные особы и контактная информация. Стиль подобных визиток является свободным. Но если визитная карточка принадлежит особе важной, то и стилистика её должна быть в строгом стиле.

Информация может быть нанесена на бумаге с наличием золотого тиснения либо же на очень дорогостоящем материале. Принтер, необходимый для печати визиток также играет важную роль в процессе создания.

Семейные визитки также являются одной из разновидностей личных категорий. При оформлении подобных материалов стоит имя жены указывать перед инициалами мужа.

Для бизнеса можно использовать деловые визитки. Её предоставляют партнёрам по бизнесу. На подобном изделии стоит указывать инициалы сотрудника и должность, а также наименование компании и адрес.

Дизайн таких изделий должен быть максимально строгим. Для всех коллег стилистика должна быть одинаковой. Деловой тип визиток можно подразделять на эпатирующие или же на функциональные.

На последних текст должен хорошо читаться. На ней должно присутствовать максимально информации. При этом дизайн должен быть лаконичным. А вот дизайн у эпатирующих карточек предпочтительно выбирать оригинальный. Им не присуще строгое оформление правил. Благодаря им на партнёра можно произвести впечатление.

Визитные карточки корпоративного типа вмещают в себе информацию о самой компании. Именно в ней должно присутствовать всё необходимое об организации, а также услуги, которые она оказывает и информацию о компании (контакты и адрес).

Как правило, подобные визитки используются в рекламных целях. Их чаще всего производят двухсторонними.

Визитки представительского типа должны использоваться лицами, у которых происходит множество встреч. При этом личные контакты на подобном изделии можно не оставлять. На подобной карте должны присутствовать инициалы персоны, а также все контакты фирмы.