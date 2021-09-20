Технология печати и изготовления флагов

О том, что такое флаг и что именно он из себя представляет, знает каждый человек. А вот о технологии его создания известно не многим. Как правило, в процессе производстве этого символа применяют определённые разновидности материала. По выгодной цене купить флаг по индивидуальному макету можно в компании Флаги-Иркутск.

Но наиболее востребованными являются атлас и флажная сетка, а также шармус. У флажной сетки эксплуатационные параметры довольно высокие.

Этот материал отлично противостоит негативным природным факторам и под воздействием прямых солнечных лучей не выгорает. Подобный материал наиболее часто применяют при производстве флагов, которые будут установлены на открытом воздухе.

Очень ярко смотрятся флаги, сделанные из атласа. Но вот стоимость их весьма высокая. В связи с такой особенностью изготавливают подобные флаги лишь для особых торжественных мероприятий. Стоит также понимать, что на флаги может быть нанесена определённая надпись либо же изображение.

При этом может быть использовано несколько способов печати на флаге. Наиболее распространёнными принято считать цифровой тип и сублимированный.

Методы печати

Стоит понимать, что производство флага является весьма трудоёмким процессом, который занимает большое количество времени и сил.

Ведь на протяжении длительного периода изделие должно сохранять свой первоначальный привлекательный вид и на солнце выгорать не должно. Благодаря применению прямого метода цифровой печати на флаге возможно получить чёткое изображение и его высокие качественные показатели.

Но такой процесс является весьма дорогостоящим. Но специалисты уверяют, что такие затраты будут оправданы продолжительностью эксплуатации.

Ведь изделия, созданные по этой технологии, отличаются повышенной устойчивостью к различным негативным воздействиям, в сравнении с иными методами печати.

При создании флага этим методом вначале на материал наносится изображение, а далее проводится его обработка термическими методами. Так получается картинка, которая будет просматриваться с обеих сторон и обладать высокими качественными показателями.

Шелкотрафаретный тип печати применяется в ситуациях, когда потребуется создание изделия с высокими качественными показателями и продолжительностью службы.

Стоит заметить, что сублимированный тип печати считается более экономичным . Но изображение можно видеть лишь с одной стороны. По качественным параметрам такие флаги значительно уступают предыдущему виду.