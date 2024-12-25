Технология печати цветных наклеек

Наклейки имеют широкое применение из-за своей универсальности. Стоит разобраться в видах технологий и основных этапах производства, для тех, кто интересуется данным видом печатной продукции.

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Что такое наклейки и какими бывают

Наклейка представляет собой изделие из бумаги или пленки.

Верхний слой можно снять и нанести клейкой частью на ту поверхность, куда нужно произвести нанесение. Наклейки могут быть:

Матовые.

Глянцевые.

С ламинированием и без.

Со смолой или без.

Наклейки являются прекрасным способом распространения логотипа компании или рекламной информации.

Размер может быть фактически любым. Только следует уточнять у производителей размер листа, на котором печатаются наклейки. У разных поставщиков они могут отличаться.

Виды технологий печати

Наклейки печатаются множественными способами. Все зависит от потребностей и нужного количества. Чем меньше тираж, тем формат производства должен быть проще. К наиболее распространенным видам создания наклеек относятся:

Полноцветная печать на пленке предполагает печать на широкоформатном станке, где напрямую краска наносится на поверхность.

Офсетная печать предполагает нанесение цветновой изображения на поверхность посредством валика из метала на специализированную резинку, а потом уже на поверхность.

Флексопечать подразумевает нанесение краски с детали цилиндрической формы на нужную поверхность. Затем краска запекается под воздействием высокой температуры или же ультрафиолета. Данный вид энергозатратный и предполагает применение в случае печати большого тиража наклеек.

Вид печати зависит от тиража и потребностей.

Этапы производства наклеек

Наклейки — это печатная продукция. Независимо от выбора материала или способа производства, сама механика производства будет иметь одинаковые этапы, к которым будут относиться следующие пункты:

Создание макета и визуализации дизайнером. Здесь создается нужное изображение по необходимым размерам.

Выбор нужного материала, согласование нюансов.

После этого макет отдается в печать на станок.

При необходимости наклейка может иметь дополнительный слой защиты — ламинацию. В этом случае поверхность ламинируется.

После этого, если наклейки имеют опресненную форму или печатаются на листовом материале, то дополнительно каждая вырезается на плоттере для удобства съема каждой с подложки.

Таким образом, наклейки, не смотря на разнообразие материалов и видов печати, будут иметь похожую технологию производства.

Самое главное, определиться с нужным для конкретно своих потребностей. А это можно выяснить у сотрудников компаний, которые занимаются производством данных изделий.