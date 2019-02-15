В какой зоне лучше регистрировать домен

При создании сайта и выборе его имени, видное всем пользователям интернет — сети, стоит задуматься о том, какую доменную зону стоит подобрать. Для этого нужно проделать целый ряд действий, о которых мы расскажем в этой статье и приведем примеры наиболее распространённых доменных зон.

В случае, если вы уже со всем определились, то вам остается только зарегистрировать домен и его зону, а сделать это можно на сайте https://cityhost.ua/domain/.

Что такое домен и доменная зона

Домен — это своего рода адресное имя сайта. С его помощью браузер понимает, к какому серверу нужно обратиться, чтобы достать из него информацию и отправить пользователю.

Во время выбора доменной зоны нужно определиться с тем, на какого пользователя и регион будет использован ваш ресурс, какие товары или продукцию вы возможно будете на нем презентовать и выставлять на продажу.

Существует несколько вариантов доменных зон о которых мы сегодня поговорим:

доменная зона для торговой марки;

доменная зона для конкретного города или страны;

зона, в которой сайт будет использован в разных странах.

Нюансы выбора

Итак, начнем с сайтов на которых будет представлена торговая марка. Например, вы собираетесь запустить свой интернет-магазин одежды и распространить его по Украине. Для этого необходимо выбирать домен с окончанием ua. Он подходит для тех компаний или организаций, которые ведут свое дело на территории Украины.

Обязательным критерием должно быть совпадение продукции на сайте с ее доменом. По такому же принципу можно следовать, если нужно распространить свой ресурс в городах России, но в этом случае будет использоваться домен ru.

Далее на очереди будет стоять доменное имя для конкретного города. Например, ваш магазин будет находиться в Киеве. Выглядеть это будет следующим образом: сначала будет идти название вашего сайта и после этого kiev.ua.

И в завершении рассмотрим вариант регистрации домена в международной зоне.

Например, вы создаете сайт, который должен также хорошо функционировать в США или Англии как в Украине или России. Для этого используется домен com. Чаще всего ее выбирают достаточно крупные организации или бренды чтобы из продукта или услуги могли распространяться по всему миру. Поэтому его стоимость значительно превышает цену остальных доменных вариантов. Он стал достаточно популярным и с каждым годом его регистрируют все больше и больше пользователей.