Технология нанесения логотипов на толстовки

Толстовка – удобная практичная одежда, подходит для нанесения изображений, логотипов. Существует несколько технологий нанесения логотипов на толстовку. Корпоративные толстовки с логотипом на заказ производит компания «TEX-TILE» в Москве.
Термопленки
Метод термотрансферной печати отлично подходит для нанесения логотипов.
Из термотрансферной пленки каждое изображение вырезается с помощью специального режущего плоттера. На следующем этапе осуществляется перенос изображения на ткань с помощью термопресса. Под действием высокой температуры красящий слой переходит на ткань. У данной технологии множество плюсов:
- Получение четкого яркого изображения фотографического качества.
- Рисунок очень стоек и хорошо держится на разных типах тканей, невосприимчив к воздействию солнечных лучей.
- Высокая скорость печати.
- Наносить логотипа на толстовки термотрансферным методом выгодно независимо от объема партии. Такой вариант отлично подойдет для обработки как единичных изделий, так и крупных партий.
Вышивка
Машинная вышивка – наиболее востребованный метод нанесения логотипов на текстильные изделия.
Изображение наносится ниточным способом в соответствии с компьютерной программой, созданной профессиональным дизайнером. Данная технология чрезвычайно популярна, так как обладает множеством преимуществ:
- Универсальность. Подходит для тканей разных типов.
- Долговечность. Вышивка сохраняет первоначальный вид после множества стирок (даже в очень горячей воде), не выгорает на солнце.
- Вышивальные нити не восприимчивы к отбеливанию.
- Нити не содержат вредных веществ, такой способ нанесения изображений абсолютно безопасен, подходит для детской одежды.
- Методом вышивки можно нанести логотип на ворсистые ткани (бархатные, флисовые), с которыми плохо сочетаются прочие технологии.
- Цвета вышивки получаются яркими, насыщенными, можно подобрать нити любого оттенка.
- Возможно создание изображений с различными эффектами: 3D, металлизированные, светящиеся.
- Отсутствие каких-либо ограничений на тираж изделий.
Шелкография
Данный метод применяется для нанесения изображения на крупные партии одежды.
Технология подразумевает изготовление трафаретов, через которые краска послойно наносится на ткань. К преимуществам шелкографии относят:
- Низкую стоимость при печати больших тиражей (от 200 шт).
- Высокую производительность.
- Хорошую детализацию: точно воспроизводятся даже самые мелкие элементы изображений.
- Получение качественного стойкого изображения, которое не линяет, не выгорает.
- Шелкография позволяет создавать рисунки с различными эффектами: металлизированные, флуоресцентные, светоотражающие.
Для небольших тиражей (менее 100 шт) технология не применяется по причине высокой стоимости.
Не подходит для тканей с высоким содержанием синтетики.