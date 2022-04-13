Технология нанесения логотипов на толстовки
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Технология нанесения логотипов на толстовки

13 апреля 2022

Толстовка – удобная практичная одежда, подходит для нанесения изображений, логотипов. Существует несколько технологий нанесения логотипов на толстовку. Корпоративные толстовки с логотипом на заказ производит компания «TEX-TILE» в Москве.

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Термопленки

Метод термотрансферной печати отлично подходит для нанесения логотипов.

Из термотрансферной пленки каждое изображение вырезается с помощью специального режущего плоттера. На следующем этапе осуществляется перенос изображения на ткань с помощью термопресса. Под действием высокой температуры красящий слой переходит на ткань. У данной технологии множество плюсов:

  • Получение четкого яркого изображения фотографического качества.
  • Рисунок очень стоек и хорошо держится на разных типах тканей, невосприимчив к воздействию солнечных лучей.
  • Высокая скорость печати.
  • Наносить логотипа на толстовки термотрансферным методом выгодно независимо от объема партии. Такой вариант отлично подойдет для обработки как единичных изделий, так и крупных партий.

Вышивка

Машинная вышивка – наиболее востребованный метод нанесения логотипов на текстильные изделия.

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Изображение наносится ниточным способом в соответствии с компьютерной программой, созданной профессиональным дизайнером. Данная технология чрезвычайно популярна, так как обладает множеством преимуществ:

  • Универсальность. Подходит для тканей разных типов.
  • Долговечность. Вышивка сохраняет первоначальный вид после множества стирок (даже в очень горячей воде), не выгорает на солнце.
  • Вышивальные нити не восприимчивы к отбеливанию.
  • Нити не содержат вредных веществ, такой способ нанесения изображений абсолютно безопасен, подходит для детской одежды.
  • Методом вышивки можно нанести логотип на ворсистые ткани (бархатные, флисовые), с которыми плохо сочетаются прочие технологии.
  • Цвета вышивки получаются яркими, насыщенными, можно подобрать нити любого оттенка.
  • Возможно создание изображений с различными эффектами: 3D, металлизированные, светящиеся.
  • Отсутствие каких-либо ограничений на тираж изделий.

Шелкография

Данный метод применяется для нанесения изображения на крупные партии одежды.

Технология подразумевает изготовление трафаретов, через которые краска послойно наносится на ткань. К преимуществам шелкографии относят:

  • Низкую стоимость при печати больших тиражей (от 200 шт).
  • Высокую производительность.
  • Хорошую детализацию: точно воспроизводятся даже самые мелкие элементы изображений.
  • Получение качественного стойкого изображения, которое не линяет, не выгорает.
  • Шелкография позволяет создавать рисунки с различными эффектами: металлизированные, флуоресцентные, светоотражающие.

Для небольших тиражей (менее 100 шт) технология не применяется по причине высокой стоимости.

Не подходит для тканей с высоким содержанием синтетики.



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