Что такое лифт комплект для авто

Внедорожники являются довольно распространённым вариантом авто, причём, не только для любителей перемещения по бездорожью. Ведь, в действительности, для многих владельцев хочется иметь, так сказать, некоторые запас прочности. Вероятно подобными тенденциями обуславливается и распространённость так называемых лифт комплектов для авто, которые представляют вариант доработки подвески.

В частности, в таком варианте улучшается клиренс, а также облик и параметр проходимости. Лифт комплекты для внедорожников можно подобрать на сайте https://ironman4x4russia.ru/catalog/Podveska/LiftKomplekty/.

Что такое лифт-комплект

Речь идёт про набор компонентов, которые применяются для подъёма кузова, либо подвески авто, благодаря чему клиренс увеличивается. При этом lift kit вполне может включать самые разнообразные составляющие, то есть компоненты могут варьироваться:

Подставки для пружин;

Более длинные амортизаторы;

Дополнительные крепежные компоненты;

Поставки амортизаторов;

Более жёсткие рессоры;

Блоки увеличения хода подвески;

Жёсткие пружины.

Весь подобный набор может применяться для внедорожников и кроссоверов, а также для ряда седанов и подобных авто, если требуется улучшить некоторые параметры.

Разновидности

Существует также спектр разновидностей данных комплектов и, вероятно, несложно догадаться, что вариации обуславливаются комбинациями содержательной части.

Итак, различаются:

Body Lift;

Suspension Lift;

Комбинированные варианты комплектации.

Кузовной лифт (Body Lift) используется только для того чтобы поднять кузов и, в смысле стоимости, обладает доступностью, но для бездорожья меньшей продуктивностью. Suspension Lift или подвесные варианты комплектации состоят в том, чтобы доработать или полностью сменить компоненты подвески, такие как пружины, амортизаторы и рычаги.

Предоставляет более существенный клиренс и улучшает ход подвески, то есть для бездорожья обладает большей продуктивностью, но более дорог по стоимости.

Комбинированный лифт объединяет кузовные проставки кузовного лифта и доработка подвески, благодаря чему достигаются максимальные показатели клиренса и проходимости.

Цели использования комплектации

Как правило, основная решаемая задача состоит в том, чтобы лучше ездить по бездорожью и преодолевать разнообразные препятствия. Также распространённым вариантом является намерение поставить более крупные колёса и благодаря большему диаметру колёс также дополнительно улучшить проходимость и облик.

Возможны и специфические задачи, в частности, по улучшению геометрической проходимости, в связи с этим увеличиваются углы въезда и съезда. Возможным является и вариант сугубо эстетические, когда благодаря подобной доработки автомобиль более крупным и мощным, что добавляет внешности агрессии.