Технология изготовления и монтажа световой вывески

Одной из популярных и эффектных видов рекламы считается световая вывеска, расположенная над входом в организацию. Благодаря современным технологиям разработчикам рекламы удалось создать большое многообразие таких рекламных конструкций.

Они устанавливаются на предприятиях торговли и офисных центрах, крышах многоэтажных домов и специальных опорных конструкциях. Изготовление и производство вывесок в Москве выполняет компания https://cru1.ru/.

Виды и технология производства световых вывесок

Все существующие виды световых вывесок можно классифицировать по следующим признакам:

Назначению. То есть целевой функции, которую должна выполнять вывеска. В основном их делят на две категории: интерьерные и фасадные.

Технологии изготовления. Имеется в виду с помощью каких материалов, осветительных устройств и технологий она изготовлена. Например, в качестве осветительных устройств могут применяться светодиодные или неоновые светильники. В некоторых изделиях применяют по-прежнему классические лампы накаливания.

Геометрической форме и размерам. Например, для узнаваемости организации могут применяться специальные, хорошо известны конструкции, например, аптечные кресты зелёного или красного цвета.

Содержанию рисунка и текста. Они выбираются в зависимости от целевой аудитории, на которую направлена данная вывеска.

Цветовому исполнению. Они могут быть монохромными или многоцветными.

Времени установки. Световые вывески могут устанавливаться на различные сроки: на время продажи конкретного товара, срок существования конкретной организации (он может быть достаточно длительным, например, магазин, офис компании, аптека и т.п.).

Стоимости. В неё входит цена изделия, расходы на монтаж и эксплуатацию. Особенно последний пункт касается наружных световых вывесок, за которыми требуется периодический уход.

Правила монтажа

Для законного основания по размещению световой вывески необходимо получить разрешения органов местного самоуправления, в частности отдела архитектуры.

Кроме этого следует согласовать разработанный проект с жителями дома, на котором планируется её установка.

Для монтажа световой вывески необходимо: