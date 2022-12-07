Технология изготовления и монтажа световой вывески

Одной из популярных и эффектных видов рекламы считается световая вывеска, расположенная над входом в организацию. Благодаря современным технологиям разработчикам рекламы удалось создать большое многообразие таких рекламных конструкций.
Они устанавливаются на предприятиях торговли и офисных центрах, крышах многоэтажных домов и специальных опорных конструкциях. Изготовление и производство вывесок в Москве выполняет компания https://cru1.ru/.
Виды и технология производства световых вывесок
Все существующие виды световых вывесок можно классифицировать по следующим признакам:
- Назначению. То есть целевой функции, которую должна выполнять вывеска. В основном их делят на две категории: интерьерные и фасадные.
- Технологии изготовления. Имеется в виду с помощью каких материалов, осветительных устройств и технологий она изготовлена. Например, в качестве осветительных устройств могут применяться светодиодные или неоновые светильники. В некоторых изделиях применяют по-прежнему классические лампы накаливания.
- Геометрической форме и размерам. Например, для узнаваемости организации могут применяться специальные, хорошо известны конструкции, например, аптечные кресты зелёного или красного цвета.
- Содержанию рисунка и текста. Они выбираются в зависимости от целевой аудитории, на которую направлена данная вывеска.
- Цветовому исполнению. Они могут быть монохромными или многоцветными.
- Времени установки. Световые вывески могут устанавливаться на различные сроки: на время продажи конкретного товара, срок существования конкретной организации (он может быть достаточно длительным, например, магазин, офис компании, аптека и т.п.).
- Стоимости. В неё входит цена изделия, расходы на монтаж и эксплуатацию. Особенно последний пункт касается наружных световых вывесок, за которыми требуется периодический уход.
Правила монтажа
Для законного основания по размещению световой вывески необходимо получить разрешения органов местного самоуправления, в частности отдела архитектуры.
Кроме этого следует согласовать разработанный проект с жителями дома, на котором планируется её установка.
Для монтажа световой вывески необходимо:
- Разработать дизайн-проект будущей рекламной конструкции.
- Изготовить вывеску или заказать в специализированной организации, которая занимается производством подобных изделий.
- Заказать необходимое оборудование инструменты. Особенно это необходимо при размещении световых вывесок на достаточно большой высоте. Для этого придётся обращаться к организациям, имеющим соответствующую лицензию.