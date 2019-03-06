Как сделать стеллаж на балконе своими руками

Бывают случаи, когда вам очень нужна компактность интерьера. Но все лежащие под руками вещи мешают этому, их не уложить в кладовку, шкафы. Чтобы вы не хотели компактно спрятать, для вас существует несколько решений.

Во-первых, вы можете вмонтировать в стену шкаф-купе, во вторых, отличным выбором станет стеллаж для балкона. Как сделать такой стеллаж самостоятельно на собственном балконе — пойдет речь в сегодняшней статье.

Инструменты, которые вам понадобятся в данном несложном деле

Перед выполнением задания, перед окончательной работой и обработкой самих по себе полок. Перед всем этим важно определиться, каким инструментом мы будем работать. Среди того, что может нам пригодиться:

крупный лобзик, или хорошая электрическая пила;

измерительные приборы вроде рулетки, “уровня”, карандаша, чтобы записывать результаты;

тут важна дрель, и лучше дрели стать электрической;

кисть для обработки материала;

иногда потребуется даже сварочный аппарат;

для конечной обработки материала может понадобиться наждачная бумага, или и вовсе шлифовальный станок;

в некоторых случаях вам пригодится ножовка режущая металл.

Второй шаг — определиться из чего мы будем устанавливать те самые стеллажи

Они могут быть из крепкого прочного материала, который выдержит нагрузку возлагаемую на него. Материал выбираем жесткий. Металлические, деревянные, пластиковые или из крепкого переработанного материала — все эти варианты отлично подойдут.

Первым этапом установки любой конструкции всегда является планировка

И здесь тоже не исключение, балконный стеллаж может быть как смешанным — поперечно-продольным, так и каждый из этих типов отдельно. Для построения самого простого варианта стеллажа — сделайте 4 бруска 5×5 сантиметров от пола до потолка, устанавливаем и закрепляем дерево с помощью дюбелей и шурупов. Скрепляем конструкцию между собой, и переходим к закреплению и установке полок.

Между угловыми брусьями крепим держатели под полки — с обеих сторон симметрично. На эти брусья крепим основные полки.

Если у вас металлический каркас, то вам потребуется вырезать металл и приваривать запчасти друг к другу. Принцип установки такого стеллажа точно такой же — начинаем с установки четырех угловых труб, скрепляем их между собой, и начинаем сверлить в них отверстия для крепления полок.

Если вы все сделали симметрично и согласно схеме, то у вас получится куда более прочная конструкция, чем в случае с деревянными стеллажами. Однако, если у вас нет специальных навыков, лучше сделать планировку, и показать ее резчику по металлу, или сварщику. Специалист поможет сделать все безопасно и правильно.