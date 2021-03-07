Технология изготовления и монтажа светодиодных аптечных крестов
он думал и был вознагражден идеей

Технология изготовления и монтажа светодиодных аптечных крестов

7 марта 2021

Объемный светодиодный крест – самый популярный элемент, который используется аптеками в качестве оформления. Часто его устанавливают перпендикулярно фасаду, чтобы они выпирал, его было видно издалека. Те, кому нужна аптека, увидят этот крест и быстро доберутся до нее, даже если она расположена в торговом ряду среди магазинов, кафе и других заведений.

Поэтому, владельцам аптек, даже не стоит раздумывать по поводу того, устанавливать такой крест или нет. Однозначно стоит!

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Где заказать светодиодный крест для аптеки

Есть специализированные компании, которые предлагают такие услуги под ключ.

То есть они не только изготовят, но и привезут, осуществят монтаж конструкции. Лучше, чтобы все сделала одна компания, которая работает официально и предоставляет гарантии. В противном случае, если изготовит конструкцию одна компания, а установит другая, при возникновении какой-то проблемы, они могут свалить все друг на друга.

Многие компании используют свои сайты, а также странички в социальных сетях, благодаря чему потенциальные клиенты могут изучить портфолио, посмотреть готовые работы.

Причем, если можно сделать это воочию, например, если указана информация о том, с какими аптечными сетями они работают. Это позволит получить максимум полезной информации и найти действительно хорошего исполнителя заказа.

Как изготавливается и монтируется светодиодный аптечный крест

Сам процесс включает в себя несколько этапов: Обсуждение и согласование всех деталей заказа.

Исполнитель и заказчик по телефону, по электронной почте или лично обсуждают все вопросы, после чего, согласуются сроки, стоимость и остальные моменты.

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Заключается договор, и исполнительно приступает к работе. Изготовление светодиодного креста. Этот этап включает в себя больше времени. Сначала из специального композитного материала изготавливается каркас в форме креста, куда будут монтированы модули из светодиодов. Сами модули герметичные.

Поэтому клеят их на специальный герметик. За счет этого весь крест будет герметичным, защищенным от дождя, снега, ветра и так далее. Затем обе стороны креста устанавливаются на специальный металлический каркас.

Затем к модулям подключают блоки питания. Обычно, крест не просто горит, а включает в себя спецэффекты. В этом случае конструкция также включает в себя специальный контроллер, который спецэффектами управляет.

И это может быть не только переливание цветов, но высвечивание какой-то информации в текстовом формате: название аптеки, температура воздуха, число и время и так далее.

Если все в порядке, осуществляется окончательная герметизация уже объемного креста. Но, перед этим его включают и дня 3-4 еще в мастерской тестируют.

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Этого времени будет достаточно для того, чтобы выявить те или иные проблемы, если таковые имеются. При наличии проблем, каких-то недоработок, специалисты оперативно их исправляют.

И только потом герметизация выполняется. Установка креста. Так как это рекламный объект, который монтируется на фасад объекта, предварительно владельцу аптечного заведения, либо хозяину помещения, у которого он арендует площадь под аптеку, необходимо получить специальное разрешение для этих целей.

Иначе, если установить аптечный крест без разрешения, владельца могут оштрафовать и заставить демонтировать конструкцию за свой счет. Стоимость изготовления и установки аптечного креста не такая высокая.

Все потраченные деньги себя окупят за счет заметного увеличения количества покупателей и объема продаж. Со временем, если кажется, что крест устарел и хочется сделать его ярче, можно поменять и установить новый.

Источник: https://reklamanow.ru/aptechnyy-krest/



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