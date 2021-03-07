Технология изготовления и монтажа светодиодных аптечных крестов

Объемный светодиодный крест – самый популярный элемент, который используется аптеками в качестве оформления. Часто его устанавливают перпендикулярно фасаду, чтобы они выпирал, его было видно издалека. Те, кому нужна аптека, увидят этот крест и быстро доберутся до нее, даже если она расположена в торговом ряду среди магазинов, кафе и других заведений.

Поэтому, владельцам аптек, даже не стоит раздумывать по поводу того, устанавливать такой крест или нет. Однозначно стоит!

Где заказать светодиодный крест для аптеки

Есть специализированные компании, которые предлагают такие услуги под ключ.

То есть они не только изготовят, но и привезут, осуществят монтаж конструкции. Лучше, чтобы все сделала одна компания, которая работает официально и предоставляет гарантии. В противном случае, если изготовит конструкцию одна компания, а установит другая, при возникновении какой-то проблемы, они могут свалить все друг на друга.

Многие компании используют свои сайты, а также странички в социальных сетях, благодаря чему потенциальные клиенты могут изучить портфолио, посмотреть готовые работы.

Причем, если можно сделать это воочию, например, если указана информация о том, с какими аптечными сетями они работают. Это позволит получить максимум полезной информации и найти действительно хорошего исполнителя заказа.

Как изготавливается и монтируется светодиодный аптечный крест

Сам процесс включает в себя несколько этапов: Обсуждение и согласование всех деталей заказа.

Исполнитель и заказчик по телефону, по электронной почте или лично обсуждают все вопросы, после чего, согласуются сроки, стоимость и остальные моменты.

Заключается договор, и исполнительно приступает к работе. Изготовление светодиодного креста. Этот этап включает в себя больше времени. Сначала из специального композитного материала изготавливается каркас в форме креста, куда будут монтированы модули из светодиодов. Сами модули герметичные.

Поэтому клеят их на специальный герметик. За счет этого весь крест будет герметичным, защищенным от дождя, снега, ветра и так далее. Затем обе стороны креста устанавливаются на специальный металлический каркас.

Затем к модулям подключают блоки питания. Обычно, крест не просто горит, а включает в себя спецэффекты. В этом случае конструкция также включает в себя специальный контроллер, который спецэффектами управляет.

И это может быть не только переливание цветов, но высвечивание какой-то информации в текстовом формате: название аптеки, температура воздуха, число и время и так далее.

Если все в порядке, осуществляется окончательная герметизация уже объемного креста. Но, перед этим его включают и дня 3-4 еще в мастерской тестируют.

Этого времени будет достаточно для того, чтобы выявить те или иные проблемы, если таковые имеются. При наличии проблем, каких-то недоработок, специалисты оперативно их исправляют.

И только потом герметизация выполняется. Установка креста. Так как это рекламный объект, который монтируется на фасад объекта, предварительно владельцу аптечного заведения, либо хозяину помещения, у которого он арендует площадь под аптеку, необходимо получить специальное разрешение для этих целей.

Иначе, если установить аптечный крест без разрешения, владельца могут оштрафовать и заставить демонтировать конструкцию за свой счет. Стоимость изготовления и установки аптечного креста не такая высокая.

Все потраченные деньги себя окупят за счет заметного увеличения количества покупателей и объема продаж. Со временем, если кажется, что крест устарел и хочется сделать его ярче, можно поменять и установить новый.

Источник: https://reklamanow.ru/aptechnyy-krest/