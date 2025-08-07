Технология изготовления этикеток в типографии

Этикетка — это не просто наклейка. Она передаёт информацию, формирует образ товара и влияет на выбор покупателя. В типографии её производство проходит в несколько этапов. Каждый шаг требует точности и профессионального подхода. Изготовлением этикеток занимается компания https://rusprintmedia.ru/.

Разработка макета

Работа начинается с дизайна. Дизайнер получает техническое задание: размеры, форма, текст, логотип, цветовая гамма. Макет создаётся в специальных программах, чаще всего в Adobe Illustrator или coreldraw. Учитываются требования к печати: цветовая модель CMYK, разрешение не ниже 300 dpi, наличие вылетов и линий реза.

После создания макет проходит проверку: читаемость текста, соответствие размерам, корректность шрифтов. Утверждённый макет передаётся в отдел допечатной подготовки.

Выбор материала

Материал подбирается в зависимости от назначения этикетки:

Для продуктов питания — влагостойкая бумага или плёнка.

Для косметики — синтетические материалы с высокой стойкостью.

Для термопечати — термобумага.

Для бутылок — самоклеящиеся плёнки с высокой адгезией.

Также учитываются условия хранения: температура, влажность, контакт с водой или жиром.

Допечатная подготовка

Перед печатью макет адаптируют под оборудование.

Проверяют цветовые профили. Настраивают параметры печати. Формируют печатные формы, если используется офсет или флексография. Проводят тестовую печать на выбранном материале. Корректируют цвета и элементы при необходимости.

Печать этикеток

Выбор метода зависит от тиража, материала и требований к качеству.

Флексография — рулонная печать, подходит для больших тиражей. Используются гибкие формы и быстросохнущие краски.

Офсет — применяется для бумажных этикеток.

Даёт высокое качество изображения.

Цифровая печать — идеальна для малых партий, персонализированных этикеток и переменных данных.

Термопечать — используется для печати на термобумаге, например, для чеков или логистических этикеток.

Краски подбираются в зависимости от материала: водные, УФ-отверждаемые, сольвентные.

Ламинирование и защита

Если этикетка должна быть устойчивой к внешним воздействиям, её ламинируют.

Ламинация может быть глянцевой или матовой. Защищает от влаги, ультрафиолета, истирания. Иногда используют лак вместо плёнки — сплошной или выборочный. Для премиум-этикеток применяют тиснение фольгой или конгрев.

Высечка и отделка

После печати этикетки вырезают по нужной форме.

Используют штампы — металлические формы, которые вырубают контур. Для сложных форм применяют лазерную резку. Важно соблюдать точность, чтобы этикетка легко отделялась от подложки. Также может проводиться перфорация, надсечки, прорези.

Намотка, сортировка и упаковка

Готовые этикетки собирают в рулоны или листы.

Проверяют качество: отсутствие брака, точность реза, соответствие макету. Наматывают на втулки нужного диаметра. Упаковывают в плёнку или коробки. Маркируют партию: тираж, дата, тип материала. Готовят к отправке заказчику или на склад.

Производство этикеток — это сложный технологический процесс. Он включает дизайн, выбор материалов, печать, защиту и упаковку.

От качества каждого этапа зависит внешний вид, надёжность и эффективность этикетки. Типография должна учитывать требования клиента, особенности продукции и условия эксплуатации.