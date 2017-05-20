Если вы желаете купить высококачественный рулонный газон, цена которого не слишком отразилась бы на выделенном бюджете, тогда наша компания iGazon может удовлетворить критерии ваших пожеланий.

Это специальный материал с многослойной структурой, который основан на траве и дернине, при этом трава проращивается до наиболее оптимальных параметров высоты и густоты.

При помощи его использования можно значительно преобразить внешний вид и привлекательность участка.

Структура рулонного газона

Газон состоит из трех основных слоев:

Нижний. Глубина порядка 1,5 см, рулонный газон и его нижний слой характеризуется разветвлённой корневой системой, а также относительно небольшим объёмом грунта. Чем меньше нижний слой, тем качественней и быстрее осуществляется процесс его укоренения.

Средний. Слой, основанный на дернине или мешковине и сетке, высотой не более 1 см.

Верхний. Это травяной слой высотой от 3 до 7 см, могут использоваться самые различные виды трав, к примеру, мятлик луговой.

Профессионалы своего дела

Команда профессионалов от нашей компании iGazon.by осуществляет укладку рулонных газонов на протяжении многих лет.

За все время своей работы мы изучили все тонкости и нюансы своей непосредственной деятельности, поэтому смело можем гарантировать укладку исключительно высококачественного рулонного газона, который будет радовать ваш взор на протяжении длительного времени.

Вариант от нашего производителя пользуется повышенным спросом, так как качество его укладки от нашей компании находится на высшем уровне, о чем свидетельствуют многочисленные отзывы клиентов нашей компании iGazon.

Наши преимущества

Заказывая искусственный или натуральный рулонный газон в нашей компании iGazon, вы получаете существенные преимущества:

Сотрудничество с мастерами своего дела.

Высококачественное проведение всего спектра работ.

Большой выбор самых различных рулонных газонов.

Привлекательная для клиентов ценовая политика.

Мы с гордостью можем сказать, что готовы справиться с укладкой рулонного газона на ландшафте любого уровня сложности. По всем возникшим вопросам вы можете позвонить нам по телефону: +375 (33) 365-88-33 или +375 (44) 458-88-33.

Звоните, уточняйте, и мы обязательно сделаем ваш газон предметом зависти для соседей и гордости для семьи. Рулонные газоны в Минске от нашей компании iGazon.by являются эталоном изящности, привлекательности и качества.

Далее на видео вы можете ознакомиться с полезными советами по укладке рулонного газона своими руками.