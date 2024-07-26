Технологии брендирования сувенирной продукции

Брендирование сувенирной продукции осуществляют партиями, которые могут включать в себя как несколько десятков, так и тысяч единиц изделий.

Специальные технологии нанесения логотипов и товарных знаков на сувениры позволит использовать их не только в качестве презентов, но и рекламных продуктов.

Зачем наносят товарные знаки на сувенирную продукцию

В первую очередь рассматривается функциональная характеристика сувениров — как правило, их дарят на память, используют в быту, либо хранят в качестве воспоминаний.

Бытовые принадлежности и сувенирные элементы обихода позволят повысить узнаваемость основного продукта или бренда, ими могут быть:

Зажигалки, в том числе бытовые

Брелоки и подвески

Средства по уходу за техникой (салфетки, платочки, специальные губки)

Ручки и канцелярские принадлежности

Специфические предметы обихода (мини-уровень, рулетка, карманный калькулятор и др.).

Если рассматривать нанесение брендов и логотипов на различные предметы и принадлежности, то ограничений в этом нет, и по современным технологиям и производственным возможностям нет предела в выборе форматов и дизайна.

Как наносят бренды на сувенирную продукцию

В зависимости от типа предмета, подвергающегося брендированию и материалов, их которых он изготовлен, можно подобрать подходящий метод нанесения логотипа.

Чаще всего под сувенирную продукцию попадают изделия их пластика, что обусловлено низкой стоимостью и невысокими затратами на производство, но иногда можно встретить металлические, или из натурального дерева предметы.

Комбинированные варианты включают в себя сложные механизмы и устройства, и такие сувениры обычно используются в узком направлении, либо изготавливаются в небольших количествах.

Подвески, браслеты и украшения в основном выполняются из каучука, искусственных аналогов природных материалов. Температурный режим основного состава определяет возможности применения горячего наплавления элементов бренда, либо оттиска.

Если предмет потенциально хрупкий, то выбирают красящие составы с быстросохнущим эффектом, чтобы свести к минимуму воздействие на сувенир.

Предварительно созданные эскизы и макеты часто дорабатываются до получения удовлетворительного результата, и после пробного экземпляра запускается масштабное производство, брендирование с нанесением логотипов, изображений.