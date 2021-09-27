Термошкаф необходим для того, чтобы обеспечивать определённый температурный режим и поддерживать его. Это режим является необходимым для нормальной деятельности устройств низковольтного типа при высоких либо же низких температурах окружающей среды.
Для изготовления таких шкафов используется сталь, толщина которой может колебаться в пределах от 1,2 до 2 миллиметров. В зависимости от предпочтений заказчика шкаф в комплектацию может включать вентилятор или же тепловентилятор, терморегулятор или же кондиционер, а также прочие устройства для создания нормального микроклимата.
В комплектации присутствует обогреватель радиаторного типа. В термошкафах для оборудования, как правило, устанавливается температура связи устройства для охранной сигнализации и системы управления.
Особенности и преимущества
Термокорпус необходим для того, чтобы защитить оборудование низковольтного типа от пониженных критических температурных показателей. Именно по этой причине в его комплекте присутствует система для обогрева.
Представлена она нагревательным элементом, который будет включаться термостатом в автоматическом режиме в том случае, когда на улице показатели температуры воздуха будут менее установленных параметров.
В случае, когда планируется применять устройство при сильном нагреве, шкаф должен быть укомплектован охлаждением, представленным в виде вентилятора вытяжного типа.
При превышении температурного режима он также запускается при помощи термостата автоматически. У термошкафа, который оборудован подогревом, присутствуют свои положительные стороны.
Среди них выделяют:
- Корпус создан из стали нержавеющего типа, который покрывается порошковым веществом. При этом доступен любой окрас.
- Охлаждаться может любая аппаратура. Производительность может достигать 650 метров кубических за 60 минут.
- Телекоммуникационное оборудования, благодаря подобным шкафам, является надёжно защищённым.
- Даже в суровые зимы можно использовать такие шкафы. А это говорит о пригодности всесезонного использования.
- В зависимости от условий для содержания может быть любой диапазон мощности нагревательного элемента.
- Воздействию коррозии корпус шкафа не подвергается, так как его производят из стали нержавеющего типа.
Помимо этого, в продаже можно встретить весьма большой ассортимент реек и полок, иных комплектующих.