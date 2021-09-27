Термошкаф необходим для того, чтобы обеспечивать определённый температурный режим и поддерживать его. Это режим является необходимым для нормальной деятельности устройств низковольтного типа при высоких либо же низких температурах окружающей среды.

Для изготовления таких шкафов используется сталь, толщина которой может колебаться в пределах от 1,2 до 2 миллиметров. В зависимости от предпочтений заказчика шкаф в комплектацию может включать вентилятор или же тепловентилятор, терморегулятор или же кондиционер, а также прочие устройства для создания нормального микроклимата.

В комплектации присутствует обогреватель радиаторного типа. В термошкафах для оборудования, как правило, устанавливается температура связи устройства для охранной сигнализации и системы управления.

Особенности и преимущества

Термокорпус необходим для того, чтобы защитить оборудование низковольтного типа от пониженных критических температурных показателей. Именно по этой причине в его комплекте присутствует система для обогрева.

Представлена она нагревательным элементом, который будет включаться термостатом в автоматическом режиме в том случае, когда на улице показатели температуры воздуха будут менее установленных параметров.

В случае, когда планируется применять устройство при сильном нагреве, шкаф должен быть укомплектован охлаждением, представленным в виде вентилятора вытяжного типа.

При превышении температурного режима он также запускается при помощи термостата автоматически. У термошкафа, который оборудован подогревом, присутствуют свои положительные стороны.

Среди них выделяют:

Корпус создан из стали нержавеющего типа, который покрывается порошковым веществом. При этом доступен любой окрас.

Охлаждаться может любая аппаратура. Производительность может достигать 650 метров кубических за 60 минут.

Телекоммуникационное оборудования, благодаря подобным шкафам, является надёжно защищённым.

Даже в суровые зимы можно использовать такие шкафы. А это говорит о пригодности всесезонного использования.

В зависимости от условий для содержания может быть любой диапазон мощности нагревательного элемента.

Воздействию коррозии корпус шкафа не подвергается, так как его производят из стали нержавеющего типа.

Помимо этого, в продаже можно встретить весьма большой ассортимент реек и полок, иных комплектующих.