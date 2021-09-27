Термошкафы для оборудования — что этог, виды и для чего нужны
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Термошкафы для оборудования — что этог, виды и для чего нужны

27 сентября 2021

Термошкаф необходим для того, чтобы обеспечивать определённый температурный режим и поддерживать его. Это режим является необходимым для нормальной деятельности устройств низковольтного типа при высоких либо же низких температурах окружающей среды.

Для изготовления таких шкафов используется сталь, толщина которой может колебаться в пределах от 1,2 до 2 миллиметров. В зависимости от предпочтений заказчика шкаф в комплектацию может включать вентилятор или же тепловентилятор, терморегулятор или же кондиционер, а также прочие устройства для создания нормального микроклимата.

В комплектации присутствует обогреватель радиаторного типа. В термошкафах для оборудования, как правило, устанавливается температура связи устройства для охранной сигнализации и системы управления.

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Особенности и преимущества

Термокорпус необходим для того, чтобы защитить оборудование низковольтного типа от пониженных критических температурных показателей. Именно по этой причине в его комплекте присутствует система для обогрева.

Представлена она нагревательным элементом, который будет включаться термостатом в автоматическом режиме в том случае, когда на улице показатели температуры воздуха будут менее установленных параметров.

В случае, когда планируется применять устройство при сильном нагреве, шкаф должен быть укомплектован охлаждением, представленным в виде вентилятора вытяжного типа.

При превышении температурного режима он также запускается при помощи термостата автоматически. У термошкафа, который оборудован подогревом, присутствуют свои положительные стороны.

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Среди них выделяют:

  • Корпус создан из стали нержавеющего типа, который покрывается порошковым веществом. При этом доступен любой окрас.
  • Охлаждаться может любая аппаратура. Производительность может достигать 650 метров кубических за 60 минут.
  • Телекоммуникационное оборудования, благодаря подобным шкафам, является надёжно защищённым.
  • Даже в суровые зимы можно использовать такие шкафы. А это говорит о пригодности всесезонного использования.
  • В зависимости от условий для содержания может быть любой диапазон мощности нагревательного элемента.
  • Воздействию коррозии корпус шкафа не подвергается, так как его производят из стали нержавеющего типа.

Помимо этого, в продаже можно встретить весьма большой ассортимент реек и полок, иных комплектующих.



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