Как взять кредит наличными в банке

Потребительский кредит наличными – один из самых популярных банковских продуктов на сегодняшний день. Программы предусматривают использование клиентом полученных денежных средств на любые нужды: бизнес, путешествие, покупки и т.д. О том, как взять кредит в Москве, многие ищут информацию сегодня. Подробнее о процессе оформления рассказано в данной статье.

Как оформить кредит

Подача запроса на получение кредита в Москве возможна в офисе банка или на его официальном сайте.

Процесс оформления осуществляется следующим образом:

Выбрать подходящее финансовое учреждение. Нужно ознакомиться с условиями нескольких предложений и остановить выбор на наиболее привлекательной.

Заполнить анкету. В заявлении на кредит заемщика просят сообщить контактные и персональные данные. Информация должна быть достоверной и не содержать опечаток. Нужно сообщать максимальное количество сведений о себе.

Получить решение компании. О решении банка клиент узнает в смс сообщении или звонком менеджера по указанному номеру в анкете.

Посетить банк. После принятия положительного решения нужно обратиться в офис с нужными документами для последующего оформления.

Заключить кредитное соглашение с банком. Перед подписанием документа его нужно внимательно изучить.

Получить деньги. Учреждение может выдать заявителю деньги непосредственно в кассе или перевести их на его карту (для клиентов данного банка).

Запросы на кредиты рассматриваются финансовыми учреждениями в течение 5 дней. Некоторые программы предусматривают рассмотрение запроса в течение нескольких часов.

Чтобы получить кредит на выгодных условиях нужно:

Обращаться в банк, где оформлена зарплатная карта. Своим клиентам банки предлагают наилучшие условия.

Предоставить залог. Риски банка не получить обратно свои деньги снижаются. Размер ставки будет низкий, и сумма больше!

Поручители. Стоит привлекать платежеспособных людей, способных выплачивать оформляемую ссуду.

Клиент должен осуществлять платежи согласно договору.

При возникновении финансовых трудностей клиент должен уведомить банк о своей проблеме. Кредитор может предложить увеличить срок пользования предоставленными средствами, что сможет сократить размер помесячного взноса. На выгодных условиях взять кредит в Москве можно в банке Ренессанс.

Чтобы избежать проблем с просрочкой кредита, нужно заранее оценить свою финансовую нагрузку воспользовавшись онлайн-калькулятором на сайте банка.

Необходимо выбрать нужные параметры на шкале и нажать кнопку Рассчитать. Система производит мгновенный расчёт. Пользователь может увидеть точный размер платежа и решить, сможет ли он каждый месяц вносить указанную сумму.