Таргетированная реклама: как работает и почему её выбирают для бизнеса

Таргетинг является поиском целевой аудитории (преимущественно в социальных сетях), нацеленной на ваши продукты. Таргетинговую рекламу настраивают так, чтобы она адресно была видна только заинтересованным потребителям нужной им продукции – товаров и услуг. Благодаря этому, эффективно расходуются выделенные на рекламу средства, продуктивно привлекается трафик целевых клиентов.

Не «сливается» впустую рекламный бюджет. Насколько таргетинг будет продуктивным, зависит от ваших настроек рекламной кампании. Подробная информация об услуге таргетированной рекламы может быть найдена по ссылке https://riseagency.kz/targetirovannaya-reklama-astana.

Принцип работы

Перед запуском рекламы необходимо собрать максимально релевантную информацию о потребителях, которые ищут в поиске продукцию, аналогичную вашей: на каких сайтах бывают, какие посты отмечают лайками (их интересы), просматривают какие товары, их пол, геолокация, возраст, предпочтения, поведение на сайтах.

Благодаря учету этих и других параметров в настройках, программа с вашей рекламной кампанией:

Обращается к нужной аудитории по указанным параметрам.

Размещает ваши посты в часто посещаемых потребителями местах – лентах, блоках, сторис.

Собирается статистика по показам, кликам, заявкам, покупкам, подпискам – целевым действиям.

На основании статистики происходит автоматическая оптимизация показов, с исключением малоэффективных вариантов.

В итоге таргет-реклама «гоняется» за целевыми клиентами, просматривавшими ваш пост, и не выполнившими целевые действия (ретаргетинг), пока они их совершат (купят товар, подпишутся, оставят заявку). Общий итог таргетированной рекламы – ее эффективность по реализации рекламируемой продукции и привлечению целевых клиентов.

Причины выбора бизнесом таргетированной рекламы

Таргетинг в рекламе выбирают благодаря таким качествам:

Растёт конверсия – процент привлечения нужных клиентов. Они купят продукт намного быстрее от посторонних пользователей.

Оптимизируется рекламный бюджет, исключая нецелевые расходы.

Привлекается новая аудитория, заинтересованная в вашей продукции, до этого с ней не знакомыми.

Бренд становится намного более узнаваемым. Его запоминают.

С таргетированной рекламой появляется уникальная возможность персонализировать предложения по сегментам целевой аудитории.

Учитывать для каждого продукта потребности и вкусы, возраст, время и сезон спроса, демографические географические признаки. Это существенно расширяет возможности в развитии бизнеса и реализации продукции.

.