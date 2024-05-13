Одни из самых встречаемых в нашей жизни вывесок могут показывать не только временной диапазон и дни, а также содержать информацию о заведении.
Регламент рекомендован в Законе о защите прав потребителей, а устанавливается региональными или городскими властями. Разрешения на установку от муниципалитета не требуется, хотя на центральных фасадах могут потребоваться согласования. Таблички "Режим работы" для магазинов, кафе, офисов изготавливает компания https://moscowneon.ru/tablichki-rejim-raboty.
Содержание
В соответствии с документами, обязательной частью информации должно быть:
- Как называется организация полностью. Ее организационно-правовая форма.
- Изображение логотипа, товарного знака.
- Адрес юридический с индексом и физический. Город и район (округ).
- Часы работы по дням с указанием времени перерывов, выходных и сокращенных дней.
- Указание плановых санитарных дней, если они регулярные.
- ИНН и ОГРН организации. Номера телефонов.
Установка табличек – на фасадах зданий, или на входной группе (входной двери отдельного этажа, помещения в здании).
Разрабатываемый дизайн-макет следующего вида:
- Обычная дневная табличка, или световым коробом со светодиодными подсветками.
- Шрифт из набора, размером 2-10 м.
- Буквы хорошо контрастируют и читаются на фоне.
- По заказу выполняется лазерная гравировка.
- Внутри здания изображения наносятся фотопечатью. Снаружи – трафаретной печатью, в том числе на стеклянных табличках и витринах.
Для фасадных табличек предусматриваются размеры: 600 мм по ширине, 400 мм по высоте.
На двери снаружи рекомендуются размеры 400×300, а внутри зданий 300×200 мм.
Материалы
Самыми популярными и практичными являются пластик и металл. Они не боятся температурных перепадов, подходят для размещения внутри и снаружи здания.
Может использоваться толстое закаленное стекло, а внутри здания допускаются ПВХ, картонные и деревянные изделия.
Пластик самый экономичный. Он не гниет, имеет разные цвета, в том числе прозрачный с оттенком.
В таких вывесках можно применять полно цветную подложку. Традиционно в таком случае выступает прозрачное оргстекло, с дистанционными металлическими держателями.
Металл дороже, с благородным внешним видом.
Часто применяется официальными организациями и крупными коммерческими компаниями. Предпочтение отдается алюминию – легкому и не подверженному коррозии. Легко монтируемый и с малым весом, особенно распространен для офисов. На фасадах также могут применяться изделия из нержавеющей стали с матовой или глянцевой поверхностью.