Таблички Режим работы — требования к ним и технология изготовления
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Таблички Режим работы — требования к ним и технология изготовления

13 мая 2024

Одни из самых встречаемых в нашей жизни вывесок могут показывать не только временной диапазон и дни, а также содержать информацию о заведении.

Регламент рекомендован в Законе о защите прав потребителей, а устанавливается региональными или городскими властями. Разрешения на установку от муниципалитета не требуется, хотя на центральных фасадах могут потребоваться согласования. Таблички "Режим работы" для магазинов, кафе, офисов изготавливает компания https://moscowneon.ru/tablichki-rejim-raboty.

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Содержание

В соответствии с документами, обязательной частью информации должно быть:

  • Как называется организация полностью. Ее организационно-правовая форма.
  • Изображение логотипа, товарного знака.
  • Адрес юридический с индексом и физический. Город и район (округ).
  • Часы работы по дням с указанием времени перерывов, выходных и сокращенных дней.
  • Указание плановых санитарных дней, если они регулярные.
  • ИНН и ОГРН организации. Номера телефонов.

Установка табличек – на фасадах зданий, или на входной группе (входной двери отдельного этажа, помещения в здании).

Разрабатываемый дизайн-макет следующего вида:

  • Обычная дневная табличка, или световым коробом со светодиодными подсветками.
  • Шрифт из набора, размером 2-10 м.
  • Буквы хорошо контрастируют и читаются на фоне.
  • По заказу выполняется лазерная гравировка.
  • Внутри здания изображения наносятся фотопечатью. Снаружи – трафаретной печатью, в том числе на стеклянных табличках и витринах.

Для фасадных табличек предусматриваются размеры: 600 мм по ширине, 400 мм по высоте.

На двери снаружи рекомендуются размеры 400×300, а внутри зданий 300×200 мм.

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Материалы

Самыми популярными и практичными являются пластик и металл. Они не боятся температурных перепадов, подходят для размещения внутри и снаружи здания.

Может использоваться толстое закаленное стекло, а внутри здания допускаются ПВХ, картонные и деревянные изделия.

Пластик самый экономичный. Он не гниет, имеет разные цвета, в том числе прозрачный с оттенком.

В таких вывесках можно применять полно цветную подложку. Традиционно в таком случае выступает прозрачное оргстекло, с дистанционными металлическими держателями.

Металл дороже, с благородным внешним видом.

Часто применяется официальными организациями и крупными коммерческими компаниями. Предпочтение отдается алюминию – легкому и не подверженному коррозии. Легко монтируемый и с малым весом, особенно распространен для офисов. На фасадах также могут применяться изделия из нержавеющей стали с матовой или глянцевой поверхностью.



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