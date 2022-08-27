Световые короба рекламы, как эффективный метод продвижения бизнеса

Современные города, в вечернее и ночное время раскрашены яркими и красочными штрихами света, исходящего от разнообразной наружной рекламы, расположенной на фасадах городской инфраструктуры и вокруг неё. Эти вывески и стенды своим светом и разноцветными картинами создают жителям города и его гостям настроение праздника и эмоционального подъёма.

Разливаясь искрящимися красками и удивляя многообразием визуальных форм, такая реклама настойчиво и красиво приглашает вас в уникальный мир предложений и возможностей.

А создают эту визуальную роскошь света и цвета, стенды для информации в виде световых коробов, не очень дорогих по среднему чеку, но очень эффективных в реальной практике. На сегодняшний день нет ни одной сферы деятельности человека, при занятости в которой не стали бы размещать необходимую информацию на светящихся носителях с разнообразными формами и содержанием.

Устанавливаются эти световые короба в любом месте: внутри помещения, снаружи на фасаде или крыше здания, просто на земле, под землёй, на городском транспорте и, даже, в космосе. Всё это делается для привлечения внимания потенциального покупателя к рекламируемому товару или услуге.

Размеры и форма самого короба разрабатываются в соответствии с заданием от заказчика, в котором также оговаривается стиль изображения лицевой стороны стенда и метод его изготовления: либо в виде аппликации, либо широкоформатной полноцветной печатью. Выбор зависит от графической сложности заданного материала (рисунок или фото), который надо воспроизвести на фасаде короба.

Световые короба по объёму своей информативности делятся на два типа:

односторонние, с одной рабочей стороной и задней стенкой, на которой крепится всё электрооборудование короба;

двухсторонние, короба с двумя поверхностями для информации и внутренним каркасом для крепления электрооборудования и освещения.

Следовательно, и крепёж их тоже различается:

односторонние стенды крепят задней стенкой к стене здания;

двухсторонние прикрепляют перпендикулярно к стене здания боковой стенкой короба или подвешивают рядом со стеной здания на кронштейне с вылетом, также перпендикулярно фасаду.

Подсветкой в световых коробах являются:

неон;

люминесцентные или лампы накаливания;

светодиодные кластеры или ленты.

Фасадной или рабочей стороной информационного короба обычно являются стекло из акрила или ткань, на поверхности которых изображается реклама.

Для обустройства светоотражающей поверхности используется сотовый поликарбонат с его лучшими возможностями в области игры света, которая получается в результате преломления световых лучей, когда они проходят внутри сотов и в результате создают уникальные узоры из мозаики отраженных лучей.

И всё это «богатство» подкрепляется демократичным уровнем цен на него, что в итоге положительно сказывается на общей стоимости всего светового короба.

Самым ресурсным или «дорогим» на сегодня будет композитный световой короб с использованием таких материалов как дибонд и алюкобонд, которые позволяют выполнить практически любую фантазию заказчика в любых природно-климатических условиях городской среды.

Поэтому, универсальность, доступность по цене и высокоэффективность, вот те качества, которые определяют востребованность рекламы на световых коробах.

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