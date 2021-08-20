Многие отрасли пользуются парогенераторами. С его помощью возможно получить насыщенный или же перегретый пар. Этот аппарат для теплообмена нашёл широкое распространение в таких отраслях, как сельское хозяйство и медицина, пищевая и строительная, деревообрабатывающая. На парогенератор промышленный цена зависит от мощности, производительности и других характеристик, подробнее узнать которые предлагает Сибирский завод парогенераторов Котельный завод РЭП www.KVZR.ru

Благодаря ему производство становится более эффективным. Конструкция у такого оборудования весьма сложная. В нём имеется множество электронных и механических элементов. Главными составными частями такого агрегата принято считать корпус и электрический насос, датчики и котёл, а также иные электронные детали.

Помимо этого, современные модели могут быть оснащены различными устройствами, которые выполняют определённые функции. Парообразование происходит благодаря тепловыделению, которое наблюдается при перемещении жидкости через элементы нагревания.

Подача необходимого количества жидкости в устройство обеспечивается насосом и электронными регулировками. При этом нагрев происходит внутри котла. Когда вода поднимается до нужной отметки насос отключается при помощи специального реле, а клапан для подачи закрывается.

После элемент нагрева разогревает воду до заданного температурного показателя. Пар, который в процессе нагрева был получен, выводится наружу. Нагреватель выключается датчиком, когда давление повышается.

После того, как происходит уменьшение показателей, нагреватель вновь начинает работать. Когда электронная система замечает, что уровень воды уменьшился, открывается клапан котла.

После этого в паровую полость вновь поступает нагреваемая среда. Именно так происходит непрерывное парообразование, когда вырабатывается нужный объём пара.

Разновидности

На сегодняшний день присутствует несколько распространённых разновидностей парогенераторов.

У каждого из них свои особенности и конструкция. Самыми востребованными являются:

Дизельный может работать на мазуте или же на дизельном топливе. Это жаротрубный котёл с весьма объёмной топкой. Он устроен по принципу «труба в трубе». Наиболее востребованным является мобильная модель такого устройства.

Электрический работает на электрической энергии. Получается пар с помощью тэнов с различной мощностью. Подобное устройство можно считать наиболее быстрым при нагреве среды и выработке пара.

Также популярны газовые и электронные, индукционные и комбинированные модели.