Строительство, несмотря на кризисное положение экономики, продолжает наращивать свои темпы. Однако, любой предприниматель в сфере строительных работ, может сказать, насколько сложно сегодня вести эффективную конкуренцию. В особенности это касается молодых фирм, которые вынуждены присутствовать на достаточно развитом рынке без какой-либо репутации. Вести конкуренцию в таких условиях можно лишь при помощи стоимости за собственные услуги. Но ведь строительство – это не только архитектурные расчёты и бригады строителей.

Необходимо организовать логистику строительных материалов, осуществление их погрузки и разгрузки… Земляные работы сегодня без экскаваторов вообще невозможны. Иными словами, специальная техника строительном процессе незаменима. Другое дело, что взять её из ниоткуда тоже нельзя. Даже средняя стоимость экскаватора не по карману молодой фирме (хоть какие лизинги набирать). Выход один – аренда строительной техники. На сайте https://express-tehbud.com/ Вы сможете найти практически любую специализированную технику по выгодным расценкам. Здесь находится даже оборудование для ведения дорожных работ.

Классы строительной техники

Классифицировать подобную технику можно по следующим параметрам:

фактическая функция;

тип шасси;

мобильность/стационарность.

К примеру, к подъёмной технике можно отнести сразу же все краны и погрузчики. Подъёмный кран при этом может располагаться, как на мобильной колёсной платформе, так и быть стационарным.

Последний вариант является предпочтительным, когда речь идёт о крупном объекте, строительство которого ведётся на протяжении нескольких лет. Надёжная основа позволяет существенным образом увеличить грузоподъёмность подобного оборудования.

Грейдеры, погрузчики, экскаваторы достаточно часто исполняются на гусеничной базе. Нередко означенная техника используется на строительной площадке, когда та представляет собой фактически чистое поле. Естественно, колёсная техника, хоть и более мобильна, но в подобных условиях не обеспечит нужной проходимости.

Обеспечение логистики: не хватает самосвалов

Достаточно часто строительная фирма располагает собственным автопарком специальной техники. Имеются специалисты, которые работают на ней профессионально. Однако, для обеспечения регулярной доставки стройматериалов требуется дополнительные единицы спецтехники.

Здесь и приходит на помощь арендное пользование. Ведь покупать самосвалы даже при наличии средств вряд ли кто-то будет (в таком-то экономическом положении). Кроме того, не всегда строитель одновременно является подрядчиком на доставку строительных материалов к строительной площадке.

На новом объекте необходимость в самосвалах может и не возникнуть.

Смотрите также: Узнайте о том, какие виды вилочных погрузчиков сегодня существуют. Советы в отношении получения лизинга на оборудование — http://www.propr.me/kak-poluchit-lizing-na-oborudovanie/

В видео продемонстрированы самые необычные экскаваторы: