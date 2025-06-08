Стоматология в Турции: почему пациенты со всего мира выбирают турецкие клиники?

Турция — популярное место для стоматологического туризма. В 2023 году около 1,5 миллиона иностранных пациентов посетили страну для лечения зубов. Более 98% пациентов остались довольны результатом.

Основные стоматологические услуги

В турецких клиниках пациентам предлагают широкий выбор стоматологических процедур:

Имплантация зубов — восстановление утраченных зубов с помощью титановых имплантатов. Успешность процедуры достигает 97%. Установка виниров — тонкие керамические или композитные накладки, которіе улучшают эстетику улыбки. Часто применяются при сколах, неровностях и потемнении эмали. Отбеливание зубов — осветление эмали с помощью лазерных или гелевых методик. Результат виден уже после первого сеанса. Коронки и мостовидные протезы — восстановление сильно поврежденных или отсутствующих зубов. Обеспечивают как эстетическую, так и жевательную функцию. Ортодонтическое лечение — коррекция прикуса и выравнивание зубов с помощью брекет-систем и прозрачных элайнеров.

Турецкие клиники активно применяют современные технологии — 3D-сканирование, цифровое моделирование улыбки, системы CAD/CAM. Это повышает точность и качество лечения.

Сколько стоит лечение зубов в Турции

Цены в Турции значительно ниже, чем в США и Европе. Примеры стоимости популярных процедур:

Имплантация зубов — $400–$800 за имплантат. Фарфоровые виниры — $130–$365 за зуб. Отбеливание зубов — $60–$217. All-on-4 имплантация — $2000–$3376 за челюсть.

Многие клиники предлагают пакеты “все включено”. В них входят лечение, проживание в отеле 4–5* и трансфер. Это помогает сэкономить до 40% личных средств

Преимущества турецких соматологических клиник

Ежегодно десятки тысяч пациентов приезжают в Турцию для лечения зубов. Это связано с рядом преимуществ:

лечение в разы дешевле, чем в США или Европе, а также наличие пакетов “все включено”; клиники страны аккредитованы JCI, что гарантирует высокое качество медицинских услуг;. стоматологи страны имеют опыт работы более 15 лет; в ходе лечения используют сертифицированные материалы и современное оборудование.

Как организовать лечение в Турции с Clinics on Call

Международная платформа Clinicsoncall.com помогает пациентам из разных стран быстро и удобно организовать лечение в Турции.

Услуги компании:

подбор клиники и врача; организация поездки (трансфер, проживание и пр.); сопровождение 24/7.

ClinicsonCall сотрудничает только с лицензированными клиниками, проверяет их квалификацию и рейтинг. Это гарантирует безопасность, прозрачность цен и комфортные условия для пациента.