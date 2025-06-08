Стоматология в Турции: почему пациенты со всего мира выбирают турецкие клиники?
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Стоматология в Турции: почему пациенты со всего мира выбирают турецкие клиники?

8 июня 2025

Турция — популярное место для стоматологического туризма. В 2023 году около 1,5 миллиона иностранных пациентов посетили страну для лечения зубов. Более 98% пациентов остались довольны результатом.

Основные стоматологические услуги

В турецких клиниках пациентам предлагают широкий выбор стоматологических процедур:

  1. Имплантация зубов — восстановление утраченных зубов с помощью титановых имплантатов. Успешность процедуры достигает 97%.
  2. Установка виниров — тонкие керамические или композитные накладки, которіе улучшают эстетику улыбки. Часто применяются при сколах, неровностях и потемнении эмали.
  3. Отбеливание зубов — осветление эмали с помощью лазерных или гелевых методик. Результат виден уже после первого сеанса.
  4. Коронки и мостовидные протезы — восстановление сильно поврежденных или отсутствующих зубов. Обеспечивают как эстетическую, так и жевательную функцию.
  5. Ортодонтическое лечение — коррекция прикуса и выравнивание зубов с помощью брекет-систем и прозрачных элайнеров.

Турецкие клиники активно применяют современные технологии — 3D-сканирование, цифровое моделирование улыбки, системы CAD/CAM. Это повышает точность и качество лечения.

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Сколько стоит лечение зубов в Турции

Цены в Турции значительно ниже, чем в США и Европе. Примеры стоимости популярных процедур:

  1. Имплантация зубов — $400–$800 за имплантат.
  2. Фарфоровые виниры — $130–$365 за зуб.
  3. Отбеливание зубов — $60–$217.
  4. All-on-4 имплантация — $2000–$3376 за челюсть.

Многие клиники предлагают пакеты “все включено”. В них входят лечение, проживание в отеле 4–5* и трансфер. Это помогает сэкономить до 40% личных средств

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Преимущества турецких соматологических клиник

Ежегодно десятки тысяч пациентов приезжают в Турцию для лечения зубов. Это связано с рядом преимуществ:

  1. лечение в разы дешевле, чем в США или Европе, а также наличие пакетов “все включено”;
  2. клиники страны аккредитованы JCI, что гарантирует высокое качество медицинских услуг;.
  3. стоматологи страны имеют опыт работы более 15 лет;
  4. в ходе лечения используют сертифицированные материалы и современное оборудование.

Как организовать лечение в Турции с Clinics on Call

Международная платформа Clinicsoncall.com помогает пациентам из разных стран быстро и удобно организовать лечение в Турции.

Услуги компании:

  1. подбор клиники и врача;
  2. организация поездки (трансфер, проживание и пр.);
  3. сопровождение 24/7.

ClinicsonCall сотрудничает только с лицензированными клиниками, проверяет их квалификацию и рейтинг. Это гарантирует безопасность, прозрачность цен и комфортные условия для пациента.

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