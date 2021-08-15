Стиральная машина не нагревает воду — причины и ремонт
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Стиральная машина не нагревает воду — причины и ремонт

15 августа 2021

Очень часто людям приходится стирать бельё горячей водой. Но иногда агрегат выходит из строя и вода не нагревается до желаемого температурного режима. В большинстве устройств имеется функция самодиагностики, когда машина выдаёт код на дисплей.

При этом машинка вовсе не работает. Но есть и устройства, в которых отсутствует подобная функция и тогда стирка производится холодной водой. Как результат, бельё выдаётся плохо выстиранное. Подобную проблему следует устранять как можно скорее. Ремонт стиральных машин в Харькове на дому можно заказать тут.

Но прежде необходимо точно удостовериться в её присутствии. С этой целью стоит провести такие манипуляции:

  • Выбрать стирку, в которой вода будет прогреваться более 40 градусов и запустить процесс.
  • Примерно через 15 минут нужно рукой потрогать стекло на дверце. Если машинка с вертикальной загрузкой, то следует потрогать люк.
  • Проблема присутствует в том случае, когда от стекла не исходит тепло. Если же поверхность тёплая, то с агрегатом всё в порядке.

Специалисты уверяют, что далее нежелательно эксплуатировать стиральную машинку. Это связано с возможным появлением более серьёзных проблем.

Причины поломки и их устранение

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Есть несколько причин из-за которых подобная проблема может быть обнаружена. К ним относят:

  • Неправильно выставленные параметры температурного режима, а также программа для стирки. В этом случае стоит переключить регуляторы температурного режима, а также стирки в соответствии с показателями, которые указаны в инструкции.
  • Если машинка неправильно подсоединена к канализационной системе, то может быть самослив горячей воды, вызванный сифонным эффектом. Для устранения нужно правильно подсоединить шланг слива и устранить сифонный эффект. Если потребуется, то поставить обратный клапан в сливную систему.
  • Повреждение проводки или же изоляции. Возможно произошло окисление контактов.
  • Контакты в этой ситуации следует зачистить, а электрическую проводку восстановить.
  • Из-за появления слоя накипи на тэне происходит плохой нагрев жидкости. Для устранения неполадки нужно при помощи лимонной кислоты или же механическим способом очистить ТЭН. Также возможно его перегорание. В этом случае придётся произвести полную замену на рабочий элемент.

Помимо этого, вода может не нагреваться из-за неисправности в блоке управления или же термостата (датчика температурного режима), датчика уровня воды. Большую часть таких поломок можно самостоятельно устранить.

Но иногда потребуется обращение в специализированный сервис.



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