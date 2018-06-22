С чего начать SEO продвижение сайта?

Собственная площадка в Интернете предоставляет уникальные преференции для бизнеса. Вряд ли стоит говорить о том, что выход на региональные, континентальные и мировые рынки способен кардинально изменить прибыль предпринимателя. Многие сегодня рассматривают возможность самостоятельного создания сайта. Действительно, средства имеются. И некоторая их часть даже абсолютно бесплатна. Однако, не стоит забывать о том, что даже качественно написанный сайт сам по себе является бесполезным. Конкуренция в любом сегменте (к какому бы сайт не относился) слишком велика.

Если Ваша площадка будет находиться на 13-15 странице выдачи (неважно по каким поисковым запросам) Google, Yandex, сайт окажется абсолютно бесполезным. Трафика фактически не будет. Нет трафика – нет продаж. Именно по этой причине на первые позиции выход эффективное SEO продвижение. Для людей, отдалённых от веб-дизайна и сайстостроительства, термин является исключительно новым, а его название ничего о себе не говорит.

Привлечение специалистов

Настоятельно не рекомендуется тратить собственное время и пробовать на практике (читай, вкладывать деньги) ту чушь, которая описана в рунете. Ведь попытавшись разобраться в вопросе SEO-оптимизации, всё, что Вы вынесете из предложенной информации в свободном доступе будет нечто вроде: «Сделайте качественный сайт с грамотным интерфейсом, релевантным контентом и мобильной версией, после чего трафик не заставит себя долго ждать».

Полный бред! Ранжирование площадок осуществляется на базе сложных алгоритмов, принимающих во внимание сразу множество параметров:

частоту обновления материалов;

пользовательскую активность;

уникальность предоставляемых материалов;

ссылочную массу (подразумеваются трастовые площадки и т.д.).

Тупо закупать ссылки в надежде на то, что позиция сайта будет повышена после очередного апдейта – пустая трата рекламного бюджета.

Только комплексный подход обеспечит положительный результат

СЕО-оптимизация являет собой комплекс мер и методик, обеспечивающих положительное продвижение площадки вверх по поисковой выдаче. Особое внимание уделяется созданию и размещению контента.

Регулярная индексация площадки не может быть обеспечена исключительно расшариванием записей в социальных сетях и RSS-ленте.

Длительное самостоятельное изучение СЕО-оптимизации принесёт свои плоды, но вряд ли они окажутся положительными в полной мере. Ведь было потрачено огромное количество времени.

Следует понимать, что конкуренция не терпит задержек и отлагательств.

В видео демонстрируется самостоятельная оптимизация сайта на конкретном примере: