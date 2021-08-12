Описание клиники Хадасса Медикал Сколково

Медицина Израиля считается одной из самых лучших в мире. Правда, позволить себе ее могут далеко не все. Теперь она доступна и в Москве. Речь не о периодических выездных консультациях израильских врачей в Россию. Яркий пример такого медицинского центра — клиника Хадасса Медикал.
О клинике
Это филиал израильской клиники Хадасса Медикал в России. Помимо высококвалифицированных врачей и технологий, здесь есть возможность применять незарегистрированные в России препараты.
Это препараты, используемые в международных стандартах лечения, которые по тем или иным причинам у нас в стране не применяются официально.
При этом все законно, так как у клиники есть на это право. Поэтому у пациентов есть возможность получить высококвалифицированное лечение не покидая Россию по международным стандартам. Это многого стоит.
Да, стоимость услуг дороже, чем в стандартных частных клиниках, но разница в качестве и подходе колоссальная. В основном сюда обращаются при наличии серьезных заболеваний, требующих грамотного лечения, когда право на ошибку и эксперименты нет.
Нужна ответственность, грамотность специалистов, правильно подобранное лечение, лучшие технологии и медикаменты. И все это пациенты здесь получают. Разумеется, что здесь не работают волшебники, исцеляющие даже тяжело больных. Но, если сравнивать с тем, что предлагают в государственных клиниках и рядовых частных центрах, где применяют только официально зарегистрированные препараты и технологии, эффективность в разы больше.
Поэтому даже у тяжелобольных пациентов есть все шансы.
Услуги
В клинике на сегодняшний день доступны следующие направления медицинских услуг:
- Онкология
- Кардиология
- Семейная медицина
- Гастроэнтерология
- Гинекология
- Аллергология
- Урология
- Маммология
- Проктология
- Диетология
- Педиатрия
- Иммунология
- Ортопедия и травматология и так далее.
С полным перечнем можно ознакомиться на сайте.
Также предлагается диагностика на современном оборудовании, УЗИ, КТ, лабораторные анализы и многое другое. Если есть возможность и желание, можно обратиться к специалистам медицинского центра даже просто в профилактических целях, чтобы обследоваться, быть в курсе того, что происходит со здоровьем. Это не так дорого стоит.
В случае с длительным лечением серьезных проблем, это также обойдется в десятки раз дешевле, чем аналогичные услуги в Израиле.