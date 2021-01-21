Что такое широкоформатная печать и ее применение в наружной рекламе

Из всего многообразия рекламных технологий, предназначенных привлечь покупателя, особое место занимает широкоформатная печать. Благодаря своей площади она позволяет свободно поместить оригинальный рисунок или целую картину, логотип компании, хороший и веский слоган. Подробнее узнать об услугах широкоформатной печати можно на сайте.

Все эти возможности позволяют значительно усилить воздействие на потенциального покупателя или будущего клиента компании, разместившей рекламу.

Основные понятия широкоформатной печати

Под широкоформатной печатью понимают технологии, позволяющие наносить высококачественное изображение на материалы, имеющие достаточно большие размеры.

Их геометрические размеры (длина или ширина) может достигать трёх метров. Нанесение изображение производится специальными устройствами, называемыми плоттерами. Широкоформатная печать различается по следующим показателям:

Материалу, на которое наносится изображение;

Типу используемых красок;

Размером изображения;

Области применения;

Стоимости.

Для нанесения изображения в широкоформатной печати применяют следующие материалы:

Различные виды бумаги, в том числе с ПВХ покрытием (в зависимости от места установки: наружная реклама или внутри помещения, например фотообои);

Виниловые баннерные, светопрозрачные или ламинированные ткани;

Литая банерная ткань;

Баннерная сетка;

Самоклеящиеся плёнки.

Краски также подбираются в зависимости от места расположения будущей рекламы.

Для уличной рекламы в основном применяют сольвентные краски. Они обладают повышенной прочностью и стойкостью к воздействию атмосферных осадков.

Такие краски способны длительное время сохранять первоначальный цвет, яркость и насыщенность. Для широкоформатной печати внутри помещений применяют экосольвенные краски на водной или масляной основе

Область применения

Широкоформатная печать используется для создания наружной рекламы в следующих случаях:

Оборудование ситилайтов;

Реклама на транспорте;

Билборды;

Баннеры;

Вывески на магазинах и наружных стенах зданий.

Особенно эффектно смотрятся большие баннеры и оформленные афиши в местах культурного отдыха и прогулок.

Внутри помещений такая печать применяется не только для оборудования рекламных объектов, но и для художественного оформления, стен, потолков, отдельных элементов конструкций культурных, развлекательных и спортивных сооружений.