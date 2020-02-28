В последнее время смартфон является нашим главным помощником в повседневной жизни. Мы постоянно что-то пишем, читаем новости или кому-то звоним. В автомобильной пробке, в очереди или в ожидании друзей смартфон позволяет интересно и увлекательно убить время.

Кто бы мог подумать, что уже сегодня мы сможем играть в любимые платформеры, квесты и шутеры на телефоне.

Что из себя представляет Стандофф 2

Российские разработчики из компании Axlebolt постарались максимально перенести ощущения от игры в легендарную Counter Strike на мобильные платформы. В своей игре Стендофф 2 они возвращают игроков в динамичное противостояние террористов с оперативниками спецслужб. Это сессионный командный шутер от первого лица, где настоящие игроки соревнуются друг с другом.

Игра предоставляет пользователям возможность столкнуться и помериться силами в трех игровых режимах:

“Deathmatch” или Бой насмерть, где игроки сражаются друг против друга, получая очки за убийства Классический режим с бомбой, где одной команде предстоит заложить бомбу, а другой – обезвредить взрывчатку. Гонка вооружений, где игрокам дают разное оружие от самого слабого к самому сильному за убийство соперников.

Особенности Standoff 2

Одной из основных особенностей Стендов2 является улучшенная по сравнению с предыдущей частью графика. В сиквеле картинка максимально приближена к “большим” играм на ПК, что позволяет полноценно насладиться игрой на мобильных платформах.

Разработчики Стандоф 2 предлагают пользователям сразиться на пяти разных картах, созданных для состязаний двух команд. Знакомые из детства

Игра распространяется через AppStore и Google Play абсолютно бесплатно. Покупки в самом шутере никак не влияют на геймплей, а несут лишь косметический характер. Для современных мобильных игр данная особенность – большая редкость.

Игрокам доступна широкая кастомизация внешнего вида оружия. Благодаря скинам разной редкости любимая M16 или АК47 станет выглядеть в разы привлекательней.

Интуитивная понятность игры позволяет игроку с любой подготовкой просто зайти в матч и начать играть. Более того, каждый пользователь может настроить управление индивидуально под себя, переставляя ключевые элементы в разные части экрана.

Система друзей и лобби позволяет объединиться со знакомыми и играть друг против друга, соревнуясь и выясняя, кто лучше стреляет.

Как открыть кейсы со скинами

Как уже было сказано, в игре реализована система кастомизации – настройки внешнего вида – всех видов оружия. Получить новый облик, или как говорят игроки Standoff 2 скин, пользователь может, открыв специальный кейс – набор раскрасок оружия разной редкости. Открыть кейсы стандофф 2 можно с помощью сайта staddydrop.ru.

Чтобы открыть такой кейс, игрок должен приобрести его за специальную валюту, которую в свою очередь нужно купить за реальные деньги.

В кейсе содержатся скины разной редкости начиная от обычной и заканчивая легендарной. Шанс выпадения той или иной раскраски соответственно снижается обратно пропорционально ее ценности. Другими словами, чтобы получить самый редкий скин, нужно обладать немалой удачей, либо купить много подобных кейсов.

Покупать внутриигровые кейсы становится накладно, если хочешь выбить желанный скин. В таких случаях на помощь игрокам приходят сторонние сайты, предоставляющие похожие услуги, но по более низким ценам. Главное, перед тем как воспользоваться подобным сайтом, изучить его репутацию и отзывы других пользователей.