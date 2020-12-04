Проволока-катанка представляет собой изделие проката металла, который приобретает круглую форму. Производиться стальная проволока может из углеродистых сортов стали Ст0 или Ст1, Ст2 или же Ст3.

При работе необходимо чётко соблюдать все требования ГОСТов. Проволока-катанка из стали может иметь различные показатели диаметра, начиная от 5,0 и до 9,0 миллиметров. Шаг в основном составляет 0,5 миллиметра. В диаметре могут быть отклонения в 5% в любую сторону. При этом допустимая овальность не должна превышать 50% от всего диаметра. По выгодной цене купить в Москве стальную катанку предлагает компания «Рент Металл» на сайте https://rentmetal.ru/катанка/.

При производстве этого материала используются специально предназначенные станки. На них осуществляют процессы прокатки с последующим волочением. На валы станка для проката запускают квадрат со стороной в 1 сантиметр.

После заготовка обжимается установленными в определённой последовательности валами. Благодаря этому задаётся сечение определённого диаметра и проволока приобретает круглую форму.

Когда процесс катания будет окончен заготовка поступает на специально предназначенный станок для скручивания в кольцо. Далее проволока поступает в зону для охлаждения. Охлаждение может быть одностадийным, двухстадийным либо же воздушным.

Особенности и область использования

По прочности катанка может быть разделена на две разновидности: Б – изделие с повышенными показателями прочности, В – с обычными. Показатель прочности определяется используемой маркой стали и методом охлаждения.

ГОСТ говорит о том, что катанка в одном мотке должна состоять из единой жилы. Отклонения в диаметре не должны превышать 5% по всей протяжённости. Помимо этого, на материале не должно присутствовать каких-либо раскатанных трещин и заусениц, а также окалин.

Стальная катанка нашла широкое применение для армирования монолитных конструкций из бетона. С помощью арматурного каркаса может быть армирован ригель или же монолитная колонна, а также пояса или фундаменты ленточного типа.

При производстве арматурной сварной сетки этот тип проволоки также актуален. Также актуально использование катанки в процессе кладки простенков из таких материалов, как кирпич и газоблок, пеноблок и котельца.

В качестве самостоятельного материала для проведения монтажных работ стальная катанка также может быть использована. Для вязки мауэрлата к поясу из бетона этот материал также актуально использовать в процессе создания кровли двускатного типа. Этот тип изделия является очень востребованным в промышленности.