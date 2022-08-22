Спортивные табло для соревнований — возможности, виды и как изготавливаются
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Спортивные табло для соревнований — возможности, виды и как изготавливаются

22 августа 2022

На любых спортивных мероприятиях ведется счет. Это необходимо для определения победителя. Есть люди, отвечающие за ведение счета. Однако, этого недостаточно. Ведь зрители тоже должны быть в курсе того, как обстоят дела и идет игра. И желательно, чтобы доступ к счету и другой важной информации был постоянным. Для этого уже давно на спортивных мероприятиях используют специальное спортивное табло для соревнований.

Сегодня эти устройства представлены в очень широком ассортименте и ценовом диапазоне, что позволяет подобрать и установить наиболее подходящий.

Заказать их можно в специализированных компаниях, предлагающих такие услуги.

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Виды спортивных табло

Раньше лет 30-50 назад такие табло были электронными.

Особого функционала у них не было. Они показывали счет и другую основную информацию. Сейчас же наиболее распространены табло на светодиодах. Да, эти технологии поникли и в эту сферу, благодаря своей уникальности, экономичности и высокому качеству.

Можно разделить спортивные табло на 2 основные категории по видам:

  • Спортивный дисплей
  • Светодиодное табло.

Дисплеи большого размера, цветные и могут похвастаться высоким разрешением. Они позволяют вывести даже видео в прямом эфире прямо из зала или поля, либо что-то еще.

Стоят спортивные дисплеи недешево. Позволить их себе могут только крупные и богатые клубы, стадионы или организаторы каких-то очень серьезных мероприятий. Что касается небольших клубов, школьных и университетских спортзалов и не только, то стандартное спортивное табло прекрасно решит задачи.

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К такому оборудованию предъявляется ряд требований. Нужно учесть следующие параметры:

  • Соответствие требованиям международным стандартам. Это необязательно, если речь идет о каких-то школьных, университетских, городских или районных соревнований.
  • Угол горизонтальной видимости. Желательно, чтобы этот параметр был больше 120°. Это позволит всем зрителям нормально видеть, что показывает табло.
  • Высота цифр. Их высота должна быть достаточной, чтобы зрители в любой точке стадиона без проблем смогли все разглядеть и прочитать. Можно также выделить цифры диодами другого цвета для получения контрастного эффекта и лучшего выделения на фоне остальной информации.
  • Пыле- и влагозащищенность. Это особенно актуально в тех случаях, когда стадион открытый.

Где заказать

Изготавливаться такие табло могут индивидуально по параметрам заказчика.

Либо, он может выбрать один из готовых вариантов. Как правило, компания, занимающаяся изготовлением спортивных табло, также предлагает их установку и последующее обслуживание, ремонт при необходимости.



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