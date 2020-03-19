Как можно выучить английский язык

Причин для изучения английского языка может быть несколько – саморазвитие, желание повысить профессиональные и деловые навыки, переезд в другую страну. Сегодня, самостоятельно изучить английский не так уж и сложно. А с помощью онлайн школы английского языка https://simplingua.com/ процесс обучения будет происходить очень быстро и эффективно.

Составление программы

Начав с азов, в первую очередь нужно научиться правильному чтению и произношению. Но, не стоит на этом зацикливаться, и при ясности этих аспектов двигаться к следующему этапу – изучению алфавита.

Английский алфавит состоит из 26 букв – 20 согласных и 6 гласных. Начать лучше с гласных A, E, I, O, U, Y. При необходимости, можно уточнить как они звучат в транскрипции.

Следующие буквы к изучению – C, D, K, L, M, N, P, S, T, поскольку они схожи по звучанию с русскими. Таким образом, можно выучить большую часть алфавита. И в последнюю очередь к изучению серия из букв F, G, H, J, Q, R, V, W, X, Z.

Визуальному формированию образа букв способствует частое и точное проговаривание каждой.

Следующий этап – изучение звуков. Ряд английских букв, в зависимости от расположения слога и соседствующих сочетаний букв произносятся по-разному. Для большего понимания лучше найти программы по тренировкам произношение на слух.

На начальном этапе пополнения словарного запаса необходимо, по рекомендациям специалистов произносить 1500—2000 слов ежедневно, для комфортного общения эта планка повышается до 5000 слов.

Методы изучения

Универсального способа изучения английского языка не существует. Каждый найдет для себя свой метод заговорить по-английски.

Эксперты дают ряд простых советов:

Онлайн-изучение.

Именно такие занятия помогают выучить язык быстрее, поскольку интернет в большинстве случаев всегда под рукой.

Изучение на досуге.

Действенным методом учить язык является просмотр фильмов и прослушивания музыки на английском.

Занятие с преподавателем.

Ведь именно он сможет поправить произношение. Для большего эффекта можно совмещать с самостоятельным изучением.

Изучение на работе

Идея просмотра фильмов в рабочее время конечно не из лучших. Хорошим вариантом будет прочтение статей и материалов, имеющих отношение к работе.

Соц сети

Пользователи соцсетей и англоязычных онлайн-чатов смогут посодействовать в познании нюансов английского.

Вознаграждение

Нелишним будет поощрить себя чем-то приятным за неделю активного изучения языка.

Подводя итог, важно понимать, что для изучения языка нужны мотивация, последовательность и желание.