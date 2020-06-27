Последние новости Украины за 24-25 июня 2020 г

События и происшествия в Украине интересны не только ее жителям. За новостями следит множество выходцев Украины, живущих в других странах, соседние государства.

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Жители взорвавшейся многоэтажки в Поздняках получили новое жилье

Ключи от новых квартир им вручил президент Владимир Зеленский. Пока новое жилье получила только часть пострадавших. Это семьи с детьми, а также две семьи, которые в результате взрыва потеряли близких родственников. Также на днях мэр Киева В. Кличко заявил о том, что все пострадавшие получат материальную помощь.

США выделит деньги на покупку оружия для Украины

Соответствующий законопроект был принят в США. В 2021 году правительство США выделит 125 000 000 долларов на покупку оружия для украинской армии. В 2020 году Украине было выделено 50 млн долларов на эти же цели.

В Одесской области заключённых не выпустили после истечения срока

Прецеденты произошли в двух изоляторах Одесской области. Как выяснила комиссия, четырех человек продержали в заключении дольше, чем полагалось. Ведётся проверка.

Вторая волна короновируса не за горами

ВОЗ уже предупредил правительства стран и мировое сообщество о надвигающейся второй волне. Связано это отчасти с послаблениями, которые были сделаны, нарушением многих людей рекомендованных карантинных мер.

В результате чего, например, за предыдущие сутки в стране было диагностировано почти 1000 новых случаев заражения коронавирусом. Эпидемиологи также связывают это с тем, что население слишком расслабились, игнорируя стандартные правила безопасности.

Люди перестали носить маски, перчатки. Многие и вовсе сомневаются в существовании коронавируса. Отсюда и такой рост заболеваемости. Министерство здравоохранения Украины уже начало подготовку больниц к приему второй волны пациентов.

Как сообщают официальные представители ведомства, на этот раз и врачи и больницы будут куда более подготовленными. Они учли все недочёты и ошибки которые были допущены в марте-апреле. Увеличи число койко-мест, снабдили врачей и остальной медперсонал всеми необходимыми средствами защиты.