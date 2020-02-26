да придет идея думающему

Современные методы интернет-маркетинга

26 февраля 2020

Эволюция рекламы продолжается. Активное развитие рекламных технологий происходит в Интернете. Именно глобальная сеть предоставляет уникальные коммуникационные возможности для выхода на целевого потребителя. Конечно, телевизионная реклама не желает просто так сдавать свои позиции. Тем не менее, аналитики утверждают, что в ближайшие 5 лет рынок рекламы в Интернете по совокупной стоимости сможет опередить рекламу по ТВ. В этом нет ничего удивительного, ведь Интернет предоставляет ту же эффективность, практически те же целевые охваты, но за меньшую цену (в сравнении с ТВ-рекламой).

На сайте https://galart.pro/ Вы сможете заказать Интернет-маркетинг полного цикла для собственного проекта. Ниже перечислим методы рекламы в Интернете, которые успели зарекомендовать себя с лучшей стороны.

Рекламный эффект, который ощутимо заметен уже через три дня

Рекламный эффект, который ощутимо заметен уже через три дня

К самым эффективным методам Интернет-маркетинга можно отнести:

  • контекстную рекламу;
  • SMM;
  • вирусность;
  • PR.

Первый метод позволяет вывести проект на лидирующие позиции в поисковой выдаче по целевым запросам. Естественно, это приводит к быстрому росту трафика. Чем выше проходимость ресурса, тем больше число продаж, закрытых оферов.

Однако, в контекстной рекламе действует аукционная система. То есть, кто больше предложил денег, тот первый и размещается на наиболее выгодных площадках. Кроме того, настройка рекламных кампаний под силу далеко не каждому пользователю.

Под вирусностью следует понимать в большей степени Youtube. Специальным образом создаётся концепт вирусного ролика. Цель – собрать максимальное количество просмотров и прорекламировать объект.

SMM и PR

SMM и PR

Социальные сети – один из основных инструментов маркетолога сегодня. «Вконтакте» — самая популярная соцсеть на территории СНГ. С её помощью можно выполнять таргетированные рекламные кампании.

То есть, рекламодатель заранее может выбрать аудиторию, которая заинтересована в его продукте, услуге. Нужно ли говорить о том, что количество продаж, оферов у тагетированной рекламы выше?

PR в Интернете – достаточное новое направление в маркетинге.

Основной его целью является создание положительного образа компании и борьба с негативными отзывами.

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В видео рассказывается об основных трендах в Интернет-маркетинге:



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