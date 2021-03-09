Советы тем, кто собирается в Санью

Санья – молодой, но хорошо знакомый многим русским туристам китайский курорт. Отдохнуть на пляже в окружении кокосовых пальм здесь можно в любой сезон года. Для любителей активного отдыха есть свои развлечения, популярен в Санье и гастрономический туризм. То есть ехать сюда можно людям с разными интересами.

Чтобы отдых в Санье не омрачился проблемами, нужно просто блюсти традиции и обычаи этого курортного города. Тогда вам непременно захочется приехать сюда еще раз, а подобрать подходящий тур поможет портал https://vipgeo.ru/, который постоянно собирает рейтинги разных курортов для граждан России.

Центром туризма в Санье является Sanya city, наполненная передвижными фудтраками, сувенирными лавками и одиночными торговцами всякой всячиной.

На этой улице можно спеть в караоке, насладиться прямо под открытым небом вкуснейшими мясными или рыбными деликатесами, приготовленными на мобильном гриле.

Удивительным местом курорта является бухта Дадунхай, в которой нетронутая цивилизацией природа сочетается с современными архитектурными объектами, предназначенными исключительно для туристов. В этом районе останавливаются отдыхающие с небольшим бюджетом, так как цены на продукты питания и жилье здесь самые адекватные.

Местный же пляж настолько хорош, что придется по душе даже взыскательному путешественнику.

Далеким и одновременно дорогим уголком Саньи является бухта Ялунвай. На ее территории расположены пятизвездочные отели с отличным сервисом. В инфраструктуру бухты входят большие развлекательные центры, роскошные клубы любителей гольфа, дорогие рестораны. Цена проживания здесь высока, поэтому отдыхать в бухту Ялунвай отправляются только обеспеченные люди.

Сотрудники отелей и больших торговых центров в Санье сносно изъясняются на русском и хорошо владеют английским языком.

Но, отправляясь осматривать местные достопримечательности, будет не лишним взять с собой визитную карточку гостиницы, чтобы быстро найти ее с помощью местных жителей.

Комфортно передвигаться по улицам китайского курорта можно на такси. Машину можно арендовать прямо на улице или вызвать по телефону, который есть в каждом отеле.

Платит пассажир строго по счетчику и получает на руки чек. Чаевые некоторые водители могут принять за оскорбление. Благодарить таким образом таксистов, как и официантов, в Китае не принято. В вечернее время поездка немного дорожает, о чем водитель предупреждает клиентов листочком с повышенным тарифом на задней двери автомобиля.