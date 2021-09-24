Советы, как правильно выбрать шторы в гостиную

Помещение не будет выглядеть завершённым, если в нём не будет висеть штор. Особенно важны они в гостином пространстве, так как именно тут собираются жильцы и гости для чаепития и для совместного время провождения.

Гостиная комната является лицом всего дома. И вряд ли гости ещё раз захотят прийти, если уюта тут не будет. О первом впечатлении говорят шторы, так как на окна внимание всегда обращается в первую очередь. В широком ассортименте шторы в Днепре по доступным ценам можно смотреть тут.

Стоит понимать, что на сегодняшний день на шторы возлагаются такие функции:

Украшение пространства.

Защита от постороннего взгляда, шума и пыли.

Препятствие для попадания насекомых.

Спасение от солнечных палящих лучей и от ветров.

Параметры выбора

Чтобы созданный образ был максимально правильным и привлекательным, необходимо шторы правильно подбирать по стилю.

Ведь весь уют может быть перечёркнутым, если шторы будут неправильно выбраны или же не гармонично сочетаться. Для стиля минимализм лучше всего выбирать сдержанные и однотонные изделия.

Драпировок и узоров, каких-либо изысков быть ни в коем случае не должно. Лучше всего выбирать белую тюль под такие шторы. Можно выбрать римские шторы или же раздвижные вертикальные. Для прованса лучше выбрать пастельные тона без каких-либо кричащих рисунков и оттенков.

Материал создания должен быть только натуральным. Возможно украшение бантами и рюшами. Классика нуждается в дорогих материалах. Помимо этого, должны быть ламбрекены или гардины. Скандинавский стиль также предпочитает ткани натурального происхождения.

Дизайн должен быть сдержанным, а покрой – простым. Особую роль при выборе штор играет и размер пространства. Общему оттенку комнаты шторы должны полностью соответствовать. Универсальностью и элегантностью является привлекательным серый цвет.

Белый цвет также будет хорошо смотреться. В солнечную комнату лучше всего повесить шторы сиреневого или же голубого окраса. Нейтральные тона будут являться наиболее удачными. Специалисты рекомендуют при выборе штор руководствоваться такими правилами:

Для тёмной гостиной комнаты больше всего подходят тёплые тона, а для светлых можно приобрести и холодные.

Светлые оттенки маленькое пространство визуально расширит.

Ткань с иными предметами текстиля должна быть одинаковой.

Можно выбирать оттенок и под обои.

Помимо этого, все шторы могут отличаться и по характеру.